עמית סגל בתגובה לסערה המשפטית: "זה אירוע דרמטי"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (שני) לדרמה במשפט נתניהו, בה שופטי נתניהו שבו על המלצתם לתביעה למחוק את האישום בשוחד בתיק 4000.

בדבריו כתב סגל: "זה אירוע דרמטי. לאחרונה נפוצו ספינים ופרשנויות כאילו עדות נתניהו סיבכה אותו והחזירה לחיים את הסיכוי להרשעה. אומרים השופטים: חבל על הזמן, תמחקו. אם רוצים לחסוך זמן, מחיקת הסעיף תסייע יותר מעוד מאה דיונים".

עוד הוסיף סגל: "אבל היועמ"שית לא בעסקי הצדק והחיסכון בזמן אלא בעסקי האופוזיציה. אין עוד שום תסריט בעולם שבו אחרי פרשת התביעה ואחרי עדות הנאשם תתהפך התמונה. ההחלטה שלא למשוך את הסעיף היא הרבה דברים, משפט היא לא".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבים ומציעים לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".