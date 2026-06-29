לי אברהמי (26), זוכת העונה הקודמת של "המירוץ למיליון", עלתה אמש (ראשון) למתקפה חריפה נגד תופעה שמלווה חתונות רבות בישראל - מסיבות אירוסין יקרות שבהן האורחים נדרשים לממן את ההוצאות. בסרטון שהעלתה לטיקטוק בעודה מתארגנת לעוד מסיבה, היא לא חסכה בביקורת על הציפייה מהאורחים לשלם על השמחה.

"אני באמת לא מצליחה להבין למה אני צריכה להתרושש כי את מתחתנת?", פתחה אברהמי את דבריה. "אני עכשיו מתארגנת למסיבת האירוסים ה-200 שלי בחודש האחרון. הכסף לא גדל על העצים, אין לי פה מטה ליד שכתוב עליו 'לי אברהמי נדל"ן', אין לי מאיפה להביא".

"למה אני צריכה לשלם על זה?"

אברהמי המשיכה והסבירה את עמדתה בצורה ברורה: "הכי מוגזם בעיני זה לעשות מסיבת אירוסים ולקחת כסף. את עושה מסיבת אירוסין, אני באה לשמח אותך מהזמן הפרטי שלי - אבל למה אני צריכה לשלם על זה? אני יודעת שאני אקח כמה שפחות כסף, זו באמת הוצאה כבדה".

הזוכה של תוכנית הריאליטי המצליחה של קשת 12 לא הסתפקה בכך, והמשיכה לתקוף את התופעה של חתונות יקרות שמותירות את בני הזוג במינוס. "יש את הזוגות האלה שמשקיעים בזמר ויש אירוע לכל דבר והשמלה היא ב-100 אלף שקל, ובסוף הם קמים יום אחרי ויש להם מינוס בבנק", ציינה.

"למה כל השופוני הזה?", תהתה אברהמי. "זה כולה 4-5 שעות של חתונה ואירוע, למה להוציא על זה את כל המשכנתה שלכם? כדי שיגידו שהבאתם את הזמר?".

לבסוף סיכמה אברהמי את דבריה באזהרה ברורה: "מי שרוצה להזמין אותי לחתונה שלו שיחשוב טוב טוב לפני זה".