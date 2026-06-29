הרמטכ"ל בדיון לציון 1,000 יום למלחמה: צה"ל ניצח בכל הגזרות

הרמטכ"ל בדיון המפקדים ( דובר צה"ל )

הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (שני) הערכת מצב מודיעינית, מבצעית, אסטרטגית ורב-זירתית בסימן 1,000 ימים ללחימה. בכנס נכחו פורום המטה הכללי, מפקדי האוגדות ומפקדים נוספים.

הכנס נפתח בדקת דומייה לזכר הנופלים ובהשמעת הקלטת פקודת הקשר של אלוף-משנה אסף חממי ז״ל בתחילת מתקפת השבעה באוקטובר. לאחר מכן, התקיים פאנל לציון אלף ימים ללחימה בהשתתפות מפקדים מהשטח.

דקה דומה בדיון המפקדים ( צילום: דובר צה"ל )

"אנחנו מקיימים כאן היום הערכת מצב מבצעית, מודיעינית, אסטרטגית רב-זירתית בסימן 1,000 ימים למלחמה. אנחנו מצויים בימים אלה בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה" אמר זמיר. "פתחנו את היום במעמד של זיכרון. הזיכרון הוא לא רק נחלת העבר - הוא מחדד לנו מדי יום את האחריות המוטלת עלינו ומכין אותנו לעתיד". "אלף ימים ואלף לילות שאנו נלחמים באחת המערכות הארוכות, המורכבות והתובעניות ביותר שידענו. המנהיגות הקרבית, קבלת ההחלטות, ההובלה וגבורת הלוחמים מלפנים, תחת אש ובצמתי ההחלטות הקשים ביותר - הם שהובילו את צה״ל לנצח בכל הגזרות" טען. "יש כאן ניסיון מבצעי ופיקודי שלא היה בצה״ל מאז הקמתו. אנחנו מחויבים לחיילינו, לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחונו של עם ישראל".

הרמטכ"ל בדיון המפקדים - צילום: דובר צה"ל הרמטכ"ל בדיון המפקדים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:29

הרמטכ"ל הזכיר כי "מתקפת השבעה באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי. אנחנו זוכרים את הנופלים, את גבורתם ואת משפחותיהם, ולצדם את הפצועים בגוף ובנפש. הזיכרון הזה מחייב אותנו להמשיך להשתנות, לנוע קדימה, להפיק ולהטמיע לקחים במירוץ הלמידה האזורי".

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עוד פנה למפקדים ואמר כי "המלחמה הזו שינתה את שיטות הלחימה, את התפיסות המבצעיות ואת האופן שבו אנחנו פועלים. אנחנו זוכרים, לומדים ונערכים להמשך הלחימה ולאתגרים הרבים שעוד לפנינו. עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו - מתוך ביקורת, מתוך הערכה ומתוך אהבה גדולה".

"אנחנו מחויבים להמשיך ולהעמיק את הישגינו, ובד בבד להוות מגדלור של אמת, של צניעות, של מקצועיות ושל אחריות" סיכם. "׳החיטה צומחת שוב׳, כפי שהיה לאורך ההיסטוריה היהודית והיא תמשיך לצמוח בזכות מפקדי וחיילי צה״ל. האחריות כעת היא עלינו".