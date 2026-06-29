סוף לעלילה: דן הראל יפצה את דגן וסוכות בעשרות אלפי שקלים

דגן וסוכות בבית המשפט ( רועי חדי )

נשיא בתי משפט השלום מחוז מרכז, השופט מנחם מזרחי, הכריע היום (שני) בתביעת הדיבה ההדדית בין ראש מועצת שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות, לבין סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף (במיל') דן הראל, וקבע ניצחון מוחץ לדגן וסוכות.

התביעות ההדדיות נסובו סביב דבריו של הראל בתוכנית "פגוש את העיתונות" לאחר טבח ה-7 באוקטובר, ולפיהם הוסט כביכול "גדוד וחצי מהדרום" כדי לאבטח את סוכתו של ח"כ סוכות בחווארה. בית המשפט קבע כי הראל לא הצליח להוכיח כי הדברים היו אמת, ואף קבע חד-משמעית כי הוכח שלא הועתק גדוד וחצי מפיקוד דרום לאבטחת הסוכה, ובכך שם סוף לעלילת הדם שהופצה נגד ההתיישבות. בעקבות הדברים, קיבל בית המשפט את תביעתו של ח"כ סוכות וקבע כי דבריו של הראל היוו לשון הרע. הראל חויב לשלם לסוכות פיצוי בסך 35,000 ש"ח. במקביל, דחה בית המשפט לחלוטין את התביעה שכנגד שהגיש דן הראל נגד יוסי דגן והמועצה האזורית שומרון בגין התבטאויות חריפות שהפנה כלפיו, וקבע כי הן חוסות תחת חופש הביטוי. בנוסף לפיצוי לסוכות, הראל חויב לשלם הן לדגן והן לסוכות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך 10,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) לכל אחד מהם.

מתוך פסק הדין של השופט מזרחי ( ללא )

דן הראל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מתוך פסק הדין ( ללא )

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ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מסר בתגובה: "פסק הדין מדבר בעד עצמו, והוא ברור. לא ניתן להשמיץ את ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון באמצעות טענות חסרות שחר ואמת. בית המשפט קבע במפורש כי הטענה על הסטת 'גדוד וחצי' מהדרום לאבטחת סוכתה של משפחת סוכות לא רק שלא הוכחה, אלא הוכח בדיוק ההפך. אני אמלא את חובתי כראש המועצה האזורית שומרון לעמוד בנחישות, להילחם בנחישות למען תושבי השומרון, משפחות שכולות וההתיישבות, ולהשמיע את קולם בזירה הציבורית ללא כל מורא. אני קורא לאהבת ישראל ולאחדות, זה מה שאנחנו צריכים היום – לא פילוג והשמצות, אלא אחדות ואהבת ישראל".

ח"כ צבי סוכות הוסיף: "מי שמכפיש ישלם ובגדול. האלוף דן הראל שפיקד על גירוש היהודים מגוש קטיף ניסה להעליל עלי ולהאשים אותי באחריות לטבח האיום. היום הצדק יצא לאור ובית המשפט קבע כי לא הוסט אף חייל מפיקוד הדרום לפיקוד מרכז בגללי, ודן הראל יבין בדרך הקשה שיש מחיר לעלילות שפלות".