מפכ"ל המשטרה דני לוי | ( (צילום: חיים גולדברג/פלאש90) )

5 רציחות ביום ובמשטרה מתעוררים סוף סוף. מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, יכנס הערב (שני) דיון מיוחד עם סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, במטרה לבחון את הדרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה, בפרט בחברה הערבית. הדיון מתקיים על רקע גל אירועי האלימות הקשים שפקדו את המדינה והמגזר הערבי בימים האחרונים.

הדיון יתמקד בבחינת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה במאבק בפשיעה המאורגנת, תוך דגש על הטיפול בתופעת החיסולים באמצעות מכוניות תופת ואירועי הירי הרבים שמתרחשים ביישובים הערביים. גל רציחות חסר תקדים הדיון מתקיים בעקבות גל רציחות חריג שהתרחש בסוף השבוע, כאשר בתוך 12 שעות בלבד נרצחו חמישה אנשים במקומות שונים ברחבי הארץ. בין האירועים: רצח בטייבה, פיצוץ רכב ביפו, שני נרצחים בקלנסוואה, ופיצוץ רכב נוסף בחולון שבו נהרג גבר כבן 30. אירועי הפיצוץ מצטרפים לסדרת חיסולים באמצעות מכוניות תופת שמתרחשת בחודשים האחרונים. על פי נתוני המשטרה, מדובר כבר בחיסול השישי או השביעי באמצעות מטען חבלה ברכב. ברוב המקרים מדובר בחיסולים בין עבריינים במסגרת סכסוכים פליליים, אך במקרה חריג שהתרחש לאחרונה, הזמין אדם את חיסולה של בת זוגו לשעבר.

זירת החיסול בחולון ( דוברות מד"א מבצעי )

בעוד המשטרה מתעוררת - אם כי באיחור של יממה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהבטיח משילות, עדיין לא הגיב על יום הדמים במדינה.

איתמר בן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

166 נרצחים מתחילת השנה

הנתונים מעידים על מציאות קשה: מתחילת השנה נרצחו בישראל 166 בני אדם, רובם המכריע (143) בחברה הערבית. הדיון שיתקיים הערב צפוי לבחון את כלל האסטרטגיות והכלים הנדרשים כדי לשבור את גל האלימות הזה.

בדיון צפויים להשתתף בכירי המשטרה, ובמסגרתו ייבחנו גם שיתופי פעולה עם גורמים נוספים במערכת האכיפה והביטחון, על מנת להגביר את היכולת להתמודד עם ארגוני הפשיעה ולהביא לירידה משמעותית במספר אירועי האלימות.