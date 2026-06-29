שוטרי תחנת חדרה, עצרו הבוקר (שני) ארבעה שוהים בלתי חוקיים ומסיע ישראלי במהלך פעילות אכיפה ממוקדת בעיר.

במהלך סיור שגרתי הבחינו השוטרים ברכב עם סימנים מחשידים והורו לנהג לעצור לבדיקה. ארבעה מהנוסעים הם תושבי השטחים שנכנסו לישראל ללא אישורי כניסה או שהייה זמנית.

ארבעת השב"חים, יחד עם נהג הרכב הישראלי שסייע להם נעצרו במקום והועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה הקרובה.

ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה תמשיך להיאבק בנחישות בכל גורם המסייע להגעת שוהים בלתי חוקיים לשטח המדינה, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי למצות את הדין עם העבריינים".