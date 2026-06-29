עד האחרון: צה"ל חיסל מחבל נוסף שפשט לישראל ב-7.10

המבצע לחיסול המעורבים בטבח ה-7.10 נמשך. השב"כ וצה"ל מפרסמים היום כי אתמול חיסול בצפון רצועת עזה, את זאהר אבו סאלם, מחבל ג'יהאד איסלאמי שהשתתף בטבח בשמחת תורה.

"צה”ל ושב”כ תקפו אתמול (א’) בצפון רצועת עזה וחיסלו את זאהר ברהם חליל אבו סאלם, מחבל מארגון הטרור גא”פ, שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר.

אבו סאלם לקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים מבתיהם ובהחזקתם בשבי.

בנוסף, לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, אבו סאלם ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל".

למרות שהוא בן מוות על חלקו בטבח ובחטיפה, בצה"ל מקפידים לכתוב בהודעות כי הייתה סיבה נוספת לחיסולו - סכנה מיידית לכוחות:

"אבו סאלם היווה איום על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מהאוויר. כוחות צה”ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".