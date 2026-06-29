בעקבות הפרת ההסכם: צה"ל תקף מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון

התגובה להפרות ההסכם: חיל האוויר תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור.
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תקיפת צה"ל בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
בנוסף, בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".
אתם צוחקים עם הכותרת?! מתי חיזבאללה חתם איתנו על הסכם בדיוק? לבנון חתמה על "הבנות" - עותק של אלו מ-1983, וחיזבאללה באופן מפורש התנגד לו וטען שזה יובל ל-"מלחמת אחים" בלבנון. חיזבאללה ימשיך לתקוף, ואנו נמשיך עם הסכמי סרק כדי שיהיה עם מה לבוא לבוחרים. עולם כמנהגו נוהג