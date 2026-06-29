בעקבות הפרת ההסכם: צה"ל תקף מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון

התקיפות בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

התגובה להפרות ההסכם: חיל האוויר תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור. צפו בתיעוד:

תקיפת צה"ל בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל תקיפת צה"ל בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:05

בנוסף, בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.

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מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".