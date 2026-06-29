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בעקבות הפרת ההסכם: צה"ל תקף מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון

בעקבות הפרות ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף שלוש מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון. צפו בתיעוד 

10:01
1 תגובות
התקיפות בדרום לבנון (דובר צה"ל)

התגובה להפרות ההסכם: חיל האוויר תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור.

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תקיפת צה"ל בדרום לבנון
תקיפת צה"ל בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

בנוסף, בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.

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מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

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1 תגובות
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לפני שעה

אתם צוחקים עם הכותרת?! מתי חיזבאללה חתם איתנו על הסכם בדיוק? לבנון חתמה על "הבנות" - עותק של אלו מ-1983, וחיזבאללה באופן מפורש התנגד לו וטען שזה יובל ל-"מלחמת אחים" בלבנון. חיזבאללה ימשיך לתקוף, ואנו נמשיך עם הסכמי סרק כדי שיהיה עם מה לבוא לבוחרים. עולם כמנהגו נוהג
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