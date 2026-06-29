השר הבכיר מצהיר: "לא שולל ישיבה תחת גדי איזנקוט"

גדי איזנקוט ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

שר החינוך וחבר הקבינט, יואב קיש (הליכוד), התראיין הבוקר (שני) לתוכנית האקטואליה ברדיו גלי צה"ל, וסיפק אמירה מעניינת שאינה שוללת על הסף אפשרות של ישיבה משותפת בממשלה רחבה לצד יו"ר מפלגת 'ישר', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

בפתח דבריו הדגיש השר קיש את שאיפת העל ואת עמדת המוצא של מפלגתו לגבי תוצאות הבחירות הקרובות: "אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ובנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה". עם זאת, כאשר נשאל על האפשרויות הפוליטיות שיעמדו בפני הגושים השונים ועל האפשרות של חיבורים רחבים, הציג קיש תרחיש פוליטי מורכב, שבו הליכוד עשוי להעניק לגיטימציה למהלכים משותפים עם איזנקוט כדי למנוע הקמת ממשלה התלויה במפלגות לא-ציוניות.

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מניעת ממשלה שנשענת על הקולות הערביים

"אם גדי איזנקוט יבוא ויאמר לבנימין נתניהו: 'או שאתה בא איתי, או שאני נאלץ להקים קואליציה ולהישען על קולות הערבים', אני חושב שבמצב כזה יש בהחלט לגיטימציה למהלך", הסביר שר החינוך את הקו שלו לגבי גבולות הגזרה של השותפויות העתידיות.

למרות פתח המילוט שהציג, מיהר השר קיש לצנן את הציפיות לגבי היתכנות המהלך, וציין כי בשלב זה מדובר בתרחיש תיאורטי בלבד לנוכח ההצהרות הפומביות של ראשי האופוזיציה. "בכל מקום ובכל הופעה תקשורתית, הם (במחנה איזנקוט) חוזרים ואומרים שהם לא יעשו את זה", סיכם קיש.