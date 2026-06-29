יאיר גולן נגד חבר מפלגתו: "לא יהיה יותר במפלגה שלנו"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, מציב קו אדום ברור למועמדים ברשימתו בכל הנוגע להתקפות והתבטאויות נגד המגזר הדתי-לאומי ותלמידי ישיבות ההסדר. בריאיון שהעניק הבוקר (שני) לתוכנית "ספי ויניר" בגלי צה"ל, התייחס גולן לדברים שעוררו סערה מצד הפעיל החברתי והמתמודד בפריימריז של המפלגה, נאור נרקיס, וחשף כי נזף בו באופן אישי.

"קראתי לנאור נרקיס והייתה לנו שיחה קשה מאוד", סיפר גולן במהלך הריאיון, והבהיר כי לא יסבול סגנון מסוג זה בתוך הבית הפוליטי שלו: "התבטאויות נגד ציבורים שלמים במדינת ישראל לא יהיו יותר במפלגה שלנו. הוא שמע את הדברים וקיבל אותם".

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"הם משרתים, צריך לתקוף את ההנהגה"

גולן בחר לחדד את עמדתו העקרונית כלפי עולם ישיבות ההסדר והמשרתים בציונות הדתית, תוך שהוא עושה הפרדה מוחלטת בין ציבור הלומדים והלוחמים לבין הנציגים הציבוריים שלהם בכנסת ובממשלה.

"אנחנו נמצאים בתקופה שבה אני חושב שזה פשוט לא נכון לתקוף את תלמידי ישיבות ההסדר", הסביר יו"ר הדמוקרטים. "במקום זה, צריך לדבר על המנהיגות הפוליטית מהציונות הדתית, שהיא זו שגוררת אותנו לקיצוניות מסוכנת".

את דבריו חתם גולן בהגדרת היעדים הפוליטיים שלו, כשהוא מסמן את הכתובת הראויה בעיניו לביקורת: "מי שצריך לתקוף אלו הם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ולא את תלמידי הישיבות עצמם".