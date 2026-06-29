סוריה מגנה את התקיפות הישראליות: "הפרה בוטה של הריבונות"

טנקים בגבול סוריה ( אייל מרגולין/פלאש90 )

משרד החוץ הסורי גינה הבוקר (שני) את "החדירות הישראליות" למחוזות קוניטרה ודרעא, כשטענו כי מדובר בחריגה חדשה מהחוק הבינלאומי.

"האזור הותקף בהפגזה ארטילרית, מה שהפחיד את האזרחים" נמסר. "מדובר בהפרה בוטה של ריבונות סוריה ושלמותה הטריטוריאלית". עוד הזהירו כי "המשך הפעולות התוקפניות הללו מערער את המאמצים לביסוס הביטחון והיציבות, מגביר את סבלם של האזרחים באזורים המותקפים, ומגדיל את הסיכוי להסלמה ומתיחות באזור. אנו קוראים לאו"ם ולקהילה הבינלאומית לשאת באחריות ולנקוט בצעדים הנדרשים כדי לשים סוף להפרות, ולהבטיח את כיבוד הסכם הפרדת הכוחות מ-1974".

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כזכור, אמש דווח על זיהוי ירי לעבר מוצב של כוחות צה"ל בדרום גזרת סוריה, סמוך לתל כודנא - שנמצא בתוך אזור החיץ של צה"ל. בתגובה, הכוחות פתחו בירי מרגמות וירי ארטלרי במרחב, ובנוסף בוצעה תקיפה של מסוק קרב בשטח פתוח במטרה לסייע לכוחות.

בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים בקרב הכוחות. "צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", נמסר.