דדי שמחי מצהיר: לא נשלים לו ל-61 מנדטים

דדי שמחי ( Tal Gal / Flash90 )

מאחורי הקלעים של הגוף הפוליטי החדש שהקים תא"ל (מיל') דדי שמחי יחד עם ח"כ בני גנץ, מתגבשת אסטרטגיה ברורה לקראת מערכת הבחירות. בשיחה שקיים הבוקר (שני) נציב כבאות והצלה לשעבר עם עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ברדיו 103fm, הוא הציג קו עצמאי ואינטגרטיבי, והסביר כי מטרת העל של המפלגה תהיה כפיית הקמתה של ממשלה ציונית ורחבה, איחוי השברים בחברה והובלת מהלך של גיוס נרחב לכלל חלקי האוכלוסייה.

"אנחנו נמצאים כרגע בשלבי סגירת הפרטים האחרונים של הקמת הדבר החדש הזה", שיתף שמחי בפרטים על היערכות הגוף המשותף. "אנחנו מנהלים שיחות מתקדמות מאוד לצירופם של מנהיגים ואישי ציבור נוספים, וזה יקרה בקרוב. הכוונה שלנו היא לבנות את הגוף הזה נכון ולבנות אותו היטב מהיסוד". מורכבות עם טרופר, מיקום טוב באמצע כאשר נשאל שמחי על האפשרות לשילובו של ח"כ חילי טרופר בהתארגנות, הוא רמז למורכבות פנימית מסויימת: "חילי הוא איש ראוי שמבין עניין, אבל אין ספק שיש פה מורכבות עם כל הסיפור של חילי ובני". במהלך הריאיון הדף שמחי את הביקורת משני קצוות המתרס הפוליטי, ובייחוד את הטענות לגבי המשמעות האלקטורלית של הגוף החדש. "יש אנשים שטוענים שכל קול עבורנו יהיה למעשה קול שיסייע לבנימין נתניהו, ומנגד יש כאלה שטוענים שהמפלגה הזו תפגע רק בגוש הימין. העובדה ששני הצדדים תוקפים אותנו אומרת שאנחנו נמצאים במקום טוב באמצע", השיב.

עוד באותו נושא דדי שמחי מבהיר: יש רק מפלגה אחת שלא נשב איתה חדשות סרוגים

"נחייב אותם להתחבר, כולם למדו את הלקח"

שמחי הבהיר בצורה נחרצת כי המפלגה לא תהווה גלגל הצלה או "אצבע משלימה" לאף אחד מהגושים הקיימים במתכונתם הנוכחית, ותשתמש בכוחה כדי לכפות אחדות.

"אנחנו לא נשלים אף צד ל-61 מנדטים – לא לנתניהו, ולא לציר של נפתלי בנט וגדי איזנקוט", הצהיר שמחי. "בהנחה שנקבל כוח ציבורי גדול מהבוחר, אנחנו נחייב אותם לשבת יחד ולהתחבר. להערכתי האישית, מנהיגי הגושים גם רוצים בתוך תוכם להתחבר. הרעיון המסדר שלנו הוא למקסם את דעת הקהל ולשקף נאמנה את רצון הבוחר הישראלי".

בתגובה לתהיית המראיינים מה יקרה אם ראשי המפלגות הגדולות יסרבו למהלך של איחוד כפוי, השיב: "אם צד א' יקבל את המנדט להרכבת הממשלה, וצד ב' יתעקש לומר לא – תהיה פה בעיה. אבל אני מאמין שכולם למדו את הלקח והבינו מהסיבוב הפוליטי האחרון שלהיות באופוזיציה במשך ארבע שנים זה פשוט לא צעד חכם. כולם מבינים היום שנכון וצריך להיכנס לממשלה רחבה כדי למזער נזקים. לשבת ארבע שנים במדבר הקרח? זה לא חכם".