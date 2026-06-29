השחקן דין מירושניקוב פרסם אמש (שני) סרטון חריף ברשתות החברתיות, בו הוא מתייחס לעלבון גזעני שהטיחה כוכבת האח הגדול טל טיטו בדייר דני קוזו במהלך שהותה בבית. מירושניקוב, שעצמו ממוצא רוסי, בחר שלא להישאר אדיש למקרה ופנה ישירות לציבור.

"בזמן שילדים, בני נוער מתאבדים מגדירים אותם ככה. יש אנשים שזורקים את הדבר הזה כבדיחה כאילו זה בסדר, כאילו זה נורמלי", אמר מירושניקוב בסרטון. "יש עוד אנשים שמעריצים אותם", הוסיף בנימה ביקורתית העלבון שעורר את הסערה טיטו הטיחה בדני קוזו את המילים: "לא לקחת לי מהיד יא רוסי מסריח". האירוע עורר גל תגובות ברשתות החברתיות, כאשר רבים ראו בכך ביטוי לגזענות שאינה מקובלת. טיטו, שהייתה אחת הדמויות הבולטות והדומיננטיות ביותר בעונה, הודחה מהבית לפני שבועיים במקום התשיעי, בהפתעה גדולה לרבים שראו בה מועמדת חזקה לגמר.

טל טיטו ( מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13 )

מירושניקוב: "זה לא בדיחה"

דין מירושניקוב, שבעבר שיתף את סיפורו האישי על סבו שורד השואה, בחר להתייחס לנושא מתוך מקום אישי. השחקן, שהפך לאבא לראשונה לפני כשנה, מודע היטב לכוח המילים ולהשפעתן על צעירים.

בדבריו הוא הדגיש כי מדובר בתופעה מסוכנת שאינה יכולה להיחשב כהומור או בדיחה. "כשאנשים משתמשים בביטויים כאלה בקלות ראש, הם לא מבינים את הנזק שהם גורמים", ציין.

יצוין כי טיטו עצמה נמצאת בתקופה האחרונה במרכז מספר סערות. לאחרונה התגלה כי הזמר אייל גולן הגיש נגדה תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים בעקבות ציוצים שפרסמה ברשת X, בהם כינתה אותו בביטויים חריפים.