מכה לנתניהו: הלוחם הסרוג סירב לשיריון בליכוד

( מעיין טואף / לע"מ )

מערכת הבחירות הפנימית בתנועת הליכוד מתחממת לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז) שנקבעו ל-4 באוגוסט, אך מאחורי הקלעים מתנהל קרב איתנים עיקש שמעכב את היערכות המפלגה. הסוגיה המרכזית שנותרה במחלוקת עמוקה וטרם נפתרה היא היקף סמכויות השריון שיינתנו ליו"ר התנועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההכרעה הסופית בנושא דרמטי זה צפויה להתקבל רק במהלך חודש יולי הקרוב.

על פי הדיווחים הרשמיים, נתניהו שואף להשיג שליטה חסרת תקדים על הרכב הרשימה ומבקש לא פחות מ-11 שריונים אישיים בתוך 40 המקומות הראשונים. הדרישה המשמעותית ביותר שלו נוגעת לחלק העליון של הרשימה, שם הוא דורש להצניח חמישה מועמדים מטעמו ישירות לתוך העשירייה הראשונה, לצד שיבוצים נוספים בעשיריות הבאות. הסירוב הדרמטי של משיא המשואה והרצון בריענון שורות המהלך של ראש הממשלה נועד להוביל למהפך בצמרת הליכוד המסורתית ולפתוח את השורות לקהלים חדשים. נתניהו מעוניין להציב בקדמת הבמה דמויות ציבוריות בעלות פרופיל רחב, לשלב פנים צעירות ורעננות, להגדיל באופן אקטיבי את ייצוג הנשים, ולהבטיח מקומות בולטים ללוחמי ומפקדי מילואים. על פי הדיווח בחדשות 12, נתניהו פנה לאחרונה לארי שפיץ, גיבור המלחמה שנפצע בקרבות ברצועת עזה ואשר הדליק משואה ביום העצמאות האחרון, והציע לו שריון ריאלי ברשימה, אך נענה בשלילה.

עוד באותו נושא נתניהו נכנע: נקבע תאריך לקיום פריימריז בליכוד חדשות סרוגים

מאחורי הקלעים: ההצעה הסודית לביטול הפריימריז

מי שמציב כרגע בלוק חוסם מול התוכנית של ראש הממשלה הוא יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ. כץ, שמייצג את כוחם של חברי המרכז והשטח, מתנגד נחרצות להיקף השריונים המבוקש, ומונע בשלב זה הגעה להסכמות או חתימה על מתווה מוסכם.

המתח הנוכחי מגיע לאחר שלפני כשבועיים נשקלה בצמרת המפלגה האפשרות הקיצונית של ביטול מוסד הפריימריז לחלוטין. לפי המתווה הסודי שניסה נתניהו לקדם באותם ימים, הרשימה לכנסת עד המקום ה-32 הייתה נקבעת על ידי "ועדה מסדרת" מיוחדת המורכבת מראשי ערים ומאישי ציבור משפיעים, כאשר שבעה מקומות נוספים היו נשמרים לשריונים בלעדיים של יו"ר התנועה. ההצעה הזו אומנם ירדה מהפרק, אך המאבק על אופייה של הרשימה הבאה רחוק מסיום.