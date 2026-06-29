אילנה ראדה מטילה פצצה: "היא התחילה לספר לי מה קרה, ואז לקחו אותה"

אילנה ראדה ( דוד כהן\פלאש90 )

עשרים שנה חלפו מאז הרצח המזעזע של הילדה תאיר ראדה ז"ל בתא השירותים בבית הספר "נופי גולן" בקצרין, אך נראה כי סימני השאלה והסודות האופפים את הפרשה הרגישה הזו מסרבים לגווע. אמה של תאיר, אילנה ראדה, התארחה בפודקאסט של אתר 'מעריב' וסיפקה עדות מצמררת וממוקדת במיוחד על מה שהתרחש לדבריה ממש מתחת לאפה במהלך ימי השבעה בביתה.

"למרות שהייתי בתוך האבל הכבד, הייתי מפוקסת ברמה של צילום אירועים", שחזרה ראדה את הימים הראשונים שלאחר האסון הנורא. "צילמתי הכל במוח שלי ואמרתי לעצמי: 'זה בטח ישמש אותי למשהו, אני עוד אצטרך לשאול על זה שאלות'. שמרתי את כל המידע והמראות ב'הארד-דיסק' של המוח". "לפני שהספקתי להוציא מילה הוא הקים אותה" במהלך הראיון חשפה ראדה רגע דרמטי אחד, שלדבריה נחרט בזיכרונה ומהווה הוכחה חותכת לכך שחבריה לספסל הלימודים של תאיר ידעו הרבה יותר ממה שסיפרו לחוקרי המשטרה. "אחד הרגעים הכי חזקים שצרובים לי קרה כשילדה אחת, תלמידה מהשכבה של תאיר, ישבה לידי ממש שם בבית בזמן השבעה", מספרת אילנה. "היא הסתכלה עליי ופתאום אמרה לי משפט אחד: 'את יודעת אילנה, אני הייתי בשירותים'". אלא שהעדות הזו נקטעה באיבה בצורה אגרסיבית. "היא פשוט אמרה שהיא הייתה שם. אבל לפני שהספקתי להוציא ממנה עוד מילה, לפני שהספקתי לשאול אותה מה היא ראתה או מי עוד היה שם – אבא שלה, שישב לידנו, פשוט תפס לה את היד בחוזקה. הוא השתיק אותה במקום, הקים אותה מהכיסא ופשוט לקח אותה משם בריצה. הוא לא נתן לה להמשיך לדבר. באותו רגע ראיתי בעיניים שלי איך עדות חיה וקריטית פשוט נמחקת לי מול הפנים".

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ההתנהגות המחשידה של החברות בגינה

לדבריה של ראדה, האירוע הזה לא היה נקודתי והוא התחבר בצורה ישירה להתנהגותן התמוהה של חברותיה הקרובות ביותר של תאיר באותם ימי אבל.

"זה התחבר לי מיד להתנהגות של חברות אחרות שלה, כמו ספיר ולי", מאשימה אילנה בראיון. "הן הגיעו לנחם אותנו אבל הן עמדו כל הזמן בצד, מבודדות מהקהל, עם פנים חתומות לחלוטין. זו לא התנהגות טבעית של ילדות בנות 14 שאיבדו רק לפני רגע את החברה הכי טובה שלהן בדם קר. הן היו עסוקות בלחשוש, ובלתקשר בלחישות אחת עם השנייה בגינה בחוץ".

את דבריה חתמה ראדה בהאשמה קשה לעבר רשויות החוק, שלטענתה בחרו לעצום עיניים מול כיווני החקירה הברורים הללו: "המידע הזה, על מי באמת היה בשירותים ומי ראה את מה שקרה בזמן שכולם בבית הספר עוד חשבו שתאיר פשוט 'נעלמה', הוא המפתח לפתרון הכל. המשטרה והפרקליטות ניסו לאורך כל הדרך למסמס את הכיוון הזה, אבל אני ראיתי את מסכת ההשתקה הזאת במו עיניי".