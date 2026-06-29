חגי לובר מכריז: החלטתי להתמודד לכנסת הבאה

חגי לובר ( הדס פארוש / פלאש90 )

חגי לובר הודיע הבוקר (שני) כי יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ויקים מפלגה חדשה, שבמרכזה קריאה להקמת "ממשלת שיתוף פעולה" רחבה, שתכלול את שתי המפלגות הגדולות ואת שני הגושים הפוליטיים.

בפוסט ארוך שפרסם כתב: "אני רוצה שבבחירות הבאות יקרה דבר שלא קרה בישראל שנים: תקום ממשלה שמייצגת את רוב אזרחי ישראל, ולא רק את המחנה שניצח בבחירות. הסיוט שלי הוא שאחרי הבחירות לא ישתנה דבר. אותה ממשלת-חצי-העם, אותם אנשים, אותן מריבות, אותם פוליטיקאים שנבנים מליבוי הקרע של "אנחנו והם". אותה איבה. אותו משבר אמון. מהסיבה הזו החלטתי להקים מפלגה שתוביל להקמת "ממשלת שיתוף פעולה" הקרויה ממשלת אחדות. ממשלת שיתוף הפעולה תורכב משתי המפלגות הגדולות, משני ה'גושים' ויצטרפו אליה מפלגות נוספות. זו תהיה ממשלת שיתוף פעולה ולא ממשלת-חצי-העם. כי ממשלות חצי העם הקרויות בפי הפוליטיקאים ממשלות 'שינוי' ו'על מלא', הן למעשה ממשלות שיתוק לאומי בנושאים הקריטיים לביטחון ולחברה. וכך, 'ממשלת-חצי-העם' לא מסוגלת לחוקק חוקים שמאזנים בין הרשות השופטת לרשות המבצעת והמחוקקת. 'ממשלת-חצי-העם' לא מסוגלת לחוקק חוק אפקטיבי שיגייס חרדים. לא מסוגלת להגיע להסכמה על הרכבה של ועדת חקירה לאסון השביעי באוקטובר. מתקשה או נכשלת במינויים קריטיים לביטחון המדינה. מתקשה לנהל מלחמה, ולשקם את ישובי קו הגבול. ויותר גרוע, ממשלת-חצי העם, מימין או משמאל, יוצרת, בעצם מציאותה, קרע עמוק בחברה הישראלית. ממשלת-חצי-עם, מימין או משמאל, מנסה להכניע את חצי העם השני בחקיקה דורסנית ומאיימת. ממשלת-חצי-העם יוצרת זהויות מלאכותיות ומֵפַלגות של 'ביביסטים', 'קפלניסטים', "רלביסטים", זהות של 'הרפורמה המשפטית' וזהות של 'הפיכה משטרית', הזהויות הבדויות האלה כמעט פירקו את המדינה והחלישו אותה דווקא בזמן שהיינו זקוקים יותר מכל ללכידות. אסור לנו להמשיך כך.

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לאחר אסון השבעה באוקטובר חייבים לשתף פעולה לפחות בארבע שנים הקרובות.

אם הייתי מאמין שהמפלגות הגדולות יתעלו לגודל השעה ויקימו ממשלת שיתוף פעולה, לא היה צורך בי. אבל לצערינו, ללא לחץ פוליטי חיצוני, ללא מפלגה שהיא לשון מאזניים שכופה שיתוף פעולה, זה לא יקרה.

אנחנו לא נצטרף לשום קואליציה שאינה כוללת את שתי המפלגות הגדולות. זה יהיה התנאי הראשון שלנו לכניסה לממשלה.

כך תקום ממשלה שתוכל להעביר רפורמות בהסכמה רחבה. תוכל לקבל החלטות ביטחוניות מתוך אמון ציבורי. תחזיר את האמון של האזרחים במערכת הפוליטית. ותביא את תחושת האחווה והאחריות של הלוחמים שלנו, להנהגת המדינה.

לא אעשה את זה לבדי. אצור חיבורים עם אנשים החושבים כמוני, ויחד נחולל שינוי אמיתי בפוליטיקה הישראלית.

בכל כוחי, בכל נפשי, אני מטיל את עצמי למשימת חיי, בשם אחוות הלוחמים. בשם קורבנם של נופלים. בשם המשך קיומו של עם ישראל".