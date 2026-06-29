גבר נורה למוות ביפיע, המשטרה פתחה בחקירה

אילוסטרציה ( מיכאל גלעדי/פלאש90 )

גל אירועי האלימות בחברה הערבית נמשך גם הבוקר (שני), כאשר גבר נורה למוות ביישוב יפיע שבצפון.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומנהלת סריקות נרחבות לאיתור החשודים בירי. על פי הודעת המשטרה, התקבל דיווח על אירוע ירי לעבר אדם ביישוב יפיע. עם הגעת הכוחות לזירה נקבע מותו של הקורבן, שזהותו טרם הותרה לפרסום.

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שוטרי המחוז הוזעקו למקום, החלו באיסוף ראיות ובסריקות אחר החשודים שנמלטו מהזירה, במקביל לפתיחת חקירה לבירור נסיבות המקרה.

במשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע לאירוע הוא פלילי, אולם כלל נסיבות הירי עדיין נמצאות בבדיקה.

אירוע הירי מצטרף לשורת מקרי רצח שאירעו בימים האחרונים, וממשיך את גל האלימות הקשה הפוקד את החברה הערבית.