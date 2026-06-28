לוין ועמית שיתפו פעולה: אלו השופטים שהוועדה מינתה 

הוועדה לבחירת שופטים התכנסה היום (ראשון) בלשכת שר המשפטים בירושלים ואישרה גל מינויים רחב לבתי המשפט ברחבי הארץ. הישיבה התקיימה בראשות שר המשפטים יריב לוין, ובהשתתפות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

בסך הכל נבחרו 53 מועמדים לכהונת שיפוט בערכאות השונות, לצד 15 רשמים ושופטים בפועל בבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע, חיפה, ירושלים ונוף הגליל-נצרת.

לבתי המשפט המחוזיים נבחרו השופטת אפרת אור-אליאס, השופטת שלי אייזנברג, השופט עמית יריב, השופט מנחם מזרחי, השופט ניר מישורי לב-טוב והשופטת מיכל קפלן-רוקמן.

לפי הודעת הרשות השופטת, הוועדה בחרה חמישה נשיאי בתי משפט שלום לכהונת שופטים בבתי המשפט המחוזיים לאחר השלמת כהונתם כנשיאים: מישורי לב-טוב, אייזנברג, מזרחי, אור-אליאס ויריב. עוד צוין כי נשיא בית משפט השלום בירושלים וממלא-מקום נשיא בתי המשפט הקהילתיים, השופט שמואל הרבסט, ביקש בשלב זה שלא לכלול את שמו ברשימה.

לבית משפט השלום במחוז צפון נבחרו עורכי הדין אורטל בלא, סעיד גאליה, ענאן גאנם ורימונה שלג; רשם ההוצאה לפועל סאלם ג'דעון; הרשם הבכיר מרט דורפמן; והרשמת הבכירה מיכל זינגר.

לבית משפט השלום במחוז חיפה נבחרו עורכי הדין יניב אביטן, עולא בשארה גנדור, אסף גרשגורן, יעל ויסהוף, נעה זקין, רפאל סופרמן, אלעד פנחס, אייל רגב, צבי שרייר ואיתי ששון.

לבית המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה נבחרו עורכות הדין מירית חביה, דגן ושרון חכים, והרשמות הבכירות מיכל פרבר ואסתי שחל. במחוז מרכז נבחרו רשם ההוצאה לפועל אביעד איגרא ועורכת הדין ליאל גולני ברנס. במחוז תל אביב-יפו נבחרו עורכת הדין אורית דרור הראל והרשם הבכיר שי צרפתי. במחוז ירושלים נבחרה עורכת הדין אינגריד הר-אבן, ובמחוז דרום נבחרו עורכות הדין רננה גן-גולדנברג, ליטל אמילי יעקובוביץ דראי והרשמת הבכירה מיטל פרי.

לבית המשפט לנוער נבחרו עורכות הדין אורית בר לוי, ג'ומאנה דאמוני ח'ורי, מירית דניאלי, רינת בטי חנוך ורננה לוי, וכן עורך הדין יוסף רז.

לבתי המשפט לתעבורה נבחרו עורכי הדין עודד יורם אררה ושירלי בטסיקס קיסוס במחוז צפון, עורכת הדין איסלאם סרוג'י במחוז חיפה, ועורכי הדין אלמוג אזולאי, ליעד ידין, מואנס יונס, תומר לביא, שחר מלול וגבי סעדון במחוז מרכז. עוד נבחרו השופט הצבאי צבי היילברון למחוז מרכז, עורכת הדין ויקטוריה בן מאיר למחוז תל אביב-יפו ועורכת הדין חופית אדרי למחוז דרום.

נוסף על המינויים שאישרה הוועדה לכהונת שיפוט, נבחרו גם רשמים ושופטים בפועל לבתי המשפט המחוזיים. לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נבחרו השופטים יניב בוקר, דב גוטליב, מירה דהן, עדו כפכפי, רותם קודלר עיאש ושושנה שטרית.

לבית המשפט המחוזי בחיפה נבחרו השופטים מיכל ברלינר לוי, רמזי חדיד, תמי לוי, אמיר סלאמה, מלכה ספינזי-שניאור, טל פפרני והדס שכטר-ישראלי. לבית המשפט המחוזי בירושלים נבחרה השופטת אורית בן-דור, ולבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת נבחרה השופטת טל ויסמן בן שחר.