חיפושים אחרי צעירה שנעדרת כמעט שנה

משטרת ישראל מחדשת היום (ראשון) את פנייתה הדחופה לציבור ומבקשת סיוע בהמשך החיפושים הנרחבים אחר הנעדרת מלכות רחל אזולאי, תושבת קרית גת בת 21, אשר עקבותיה נעלמו לפני כמעט שנה. על פי נתוני המשטרה, אזולאי נראתה לאחרונה באזור ירושלים בתאריך 7.8.25 ומאז נתקע הקשר עימה.

במשטרה מדגישים כי חקירת ההיעלמות נמצאת בראש סדר העדיפויות של התחנה המקומית, וכי כוחות הביטחון ממשיכים לבצע פעולות רבות ומגוונות במטרה להתחקות אחר עקבותיה, תוך הפעלת מגוון יחידות משטרתיות מיוחדות במישור החקירתי, הטכנולוגי והמבצעי.

סריקות במוסדות רפואיים, תשאולים וסיוע של מתנדבים

שוטרי תחנת קרית גת, המובילים את תיק החקירה, ערכו עד כה חיפושים פיזיים נרחבים במגוון מוקדים ומקומות ברחבי הארץ. המאמצים בשטח כוללים הפעלת יחידות מבצעיות מיוחדות בהתאם לצרכים העולים מן השטח, וזאת לצד סיוע רב של מתנדבים ויחידות חילוץ אזרחיות.

במסגרת המאמצים לאיתורה, ביצעו חוקרי המשטרה בשבועות האחרונים בדיקות מקיפות במוסדות בריאות ורפואה שונים, תשאול מעמיק של מכרים ובני משפחה של הנעדרת, ואף נסרקו מבנים נטושים ושטחים פתוחים. לצד זאת, מבוצעות פעולות רבות וחסויות נוספות במישור המודיעיני.

פרטי הנעדרת ודרכי התקשרות

המשטרה פונה לציבור הרחב לגלות ערנות ומבקשת מכל מי שנתקל בדמותה, מכיר את מקום הימצאה או מחזיק במידע שעשוי לשפוך אור על היעלמותה, ליצור קשר בהקדם.

כל היודע דבר על מקום המצאה של מלכות רחל אזולאי, מתבקש להתקשר באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל או ישירות לתחנת משטרת קרית גת, בטלפון שמספרו: 08-6872205.