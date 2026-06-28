נועם טקלה מפתיע בראיון: "הרגשתי שנדחקתי לפינה בבית"

נועם טקלה ( צילום: סרוגים )

יוצר התוכן וכוכב הרשת נעם טקלה סיים אמש את דרכו בבית "האח הגדול" במקום החמישי והמכובד, אחרי עונה רוויית עליות ומורדות, שבמהלכה עבר תהליך אישי משמעותי לעיני כל המדינה.

בריאיון ראשון לאחר היציאה מהבית הודה טקלה כי אמנם חלם לזכות, אך הוא שלם עם התוצאה. "רציתי מאוד לנצח, אבל הכסף האמיתי נעשה בחוץ", אמר. "הגעתי למקום מאוד מכובד, וזה מה שחשוב". צפו בראיון של נעם לסרוגים

נעם טקלה - צילום: סרוגים נעם טקלה | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 4:36

"דני נתן לי כאפה"

אחד הרגעים המשמעותיים ביותר עבור טקל התרחש עם הכניסה השנייה לבית, אז נכנסו תשעה דיירים חדשים - ביניהם גם דני, יוצר תוכן מוכר ברשתות החברתיות.

לדבריו, דווקא המפגש עם דני והנוכחות של יוצר תוכן נוסף בבית גרמו לו לערער לראשונה על מקומו. "הכניסה השנייה נתנה לי כאפה", סיפר. "פתאום מגיעים אנשים חדשים, חזקים, מצחיקים, קצת כמוך, ואתה מתחיל להרגיש שנדחקת לפינה".

טקלה הסביר כי החוויה הזאת הוציאה ממנו צדדים חדשים שלא הכיר בעצמו. לאורך השבועות האחרונים בבית הוא נפתח רגשית, בכה לא מעט ושיתף בתחושותיו - דבר שלא קרה לו בתחילת העונה.

"הייתי בטוח שהכול בסדר איתי, ופתאום משהו התפרץ אצלי", שיתף. "החודש האחרון היה מאוד קשה, אבל כל פעם שקיבלתי כאפה קמתי מחדש. זה חיזק אותי וחישל אותי".

"אני יוצא מפה עם כנפיים"

למרות הביקורות שספג לאורך העונה, טקל בטוח שהחוויה רק חיזקה אותו. "אני יוצא בחוץ עם כנפיים", הצהיר. "אתם עוד תראו אותי בכל מקום אפשרי".

כשנשאל על הטענות לפיהן לא היה אותנטי מספיק בבית, השיב: "הייתי מאוד כנה ואותנטי. פשוט לא נגררתי למלחמות של אחרים. בחרתי את המלחמות שלי ואמרתי את מה שהיה חשוב לי".

נעם טקלה ( צילום: מיכה לבוטון )

"אני רק רוצה אנג'רה ודורו עם המשפחה"

אחרי יותר משלושה חודשים בבית הסגור, טקלה מודה שהייתה חסרה לו הוא המשפחה.

"לא סיפרתי כמעט לאף אחד שאני נכנס לבית", חשף. "רק אחותי ידעה שבועיים לפני, ואבא שלי ידע יום לפני. לא סיפרתי לאחים ולא לחברים".

כשנשאל מה הדבר הראשון שיעשה עכשיו, טקלה לא היסס: "קודם כל אנג'רה ודורו עם המשפחה, כולם ביחד. זה הכי משמח שיש".

לדבריו, המפגש המחודש עם המשפחה הוא הדבר שחיכה לו יותר מכל, במיוחד לאחר תקופה ארוכה שבה היה מנותק לחלוטין מהעולם שבחוץ.

"פחות התחברתי לאלירן"

טקלה התייחס גם ליחסים המורכבים שנרקמו בינו לבין אלירן במהלך העונה. "בהתחלה היינו מאוד חברים, אבל בהמשך הרגשתי משהו פחות אמיתי ופחות אותנטי, יותר אסטרטגי. פחות התחברתי לזה, אז הלכתי לאנשים שהרגשתי שהם אמיתיים יותר".

ולמרות שטרם הספיק לעכל את כל מה שקרה מחוץ לבית, דבר אחד כבר ברור לו: הוא לא מתכוון לעצור.

"אני עדיין לא יודע מה הולך לקרות, עוד לא חזרתי אפילו לטלפון", סיכם. "אבל אני חייב למנף את עצמי דחוף. מקווה שנכבוש את העולם".