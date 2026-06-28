קאמבק מפתיע: אלדד יניב חוזר לחיים הציבוריים

הפעיל החברתי ואיש התקשורת אלדד יניב ישמש כיועץ בקמפיין המפלגה החדשה שצפויים בני גנץ ודדי שמחי להקים, כך דיווח העיתונאי בן כספית בחדשות 12.

פאנליסט תוכנית הפטריוטים שנעלם לפני כשנתיים מהמסך לאחר שלא עמד בלחץ ממחנה השמאל, צפוי לחזור לחיים הפוליטיים. אך הפעם כאמור לא בתור עיתונאי, אלא בתור יועץ תקשורת.

נזכיר כי הבוקר, תא"ל במיל' דדי שמחי. התראיין ברדיו גלי צה"ל והתייחס ליום שאחרי הבחירות ולשאלת החיבורים בקואליציה הבאה, ושלח רמז עבה לגבי העדפותיו הפוליטיות.

במהלך הריאיון נשאל שמחי על האפשרות שיצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו או יתמוך בגוש הימין, והשיב בצורה ברורה המדגישה את כבודו להכרעת המצביעים בקלפי.

"אם הצד שקיבל את המנדט של העם יציע הצעה מכובדת, אך הצד השני לא ירצה – אין ספק שאלך עם הצד שקיבל את המנדט של העם", הצהיר שמחי והבהיר כי לא ייתן את ידו לחרמות אישיים שעלולים לתקוע את המערכת הפוליטית.

"אנחנו נשב עם כולם, אנחנו לא מחרימים אף אחד", הבהיר שמחי והוסיף: "לא נשב מלבד עם המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית שלהן, שדואגות יותר לציבור הפלסטיני ולא מייצגות את הציבור הערבי הישראלי".