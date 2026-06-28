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גל חום קיצוני; שני איזורים יבערו. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם באופן קיצוני. תחול עלייה בטמפ' וישרור חום כבד בכל הארץ. תחזית מזג אוויר

19:56
1 תגובות
(יניב כהן / רשות הטבע והגנים)

מזג אוויר בימים הקרובים מבשר על תנודתיות קלה שתביא איתה גם בשורות טובות למי שמחפש קצת הקלה מהחום הים-תיכוני. השירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע ייפתח במגמת התחממות קלה, אך בהמשך, עם הכניסה הרשמית לחודש יולי, נחזור לערכים הרגילים לעונה.

יום שני (29.06): מזג האוויר ייעשה חם מעט מהרגיל לעונה, כאשר ההתחממות תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

יום שלישי (30.06): ללא שינוי ניכר. יוסיף להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הקלה עם פתיחת חודש יולי

יום רביעי (01.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה בטמפרטורות שתביא לעומסי חום רגילים וממוצעים לעונה.

יום חמישי (02.07): מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה הנוכחית.

יום שישי (03.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי ההרים. נוח יחסית לעונה.

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1 תגובות
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יחזקאל
לפני 52 דקות

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