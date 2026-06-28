גל חום קיצוני; שני איזורים יבערו. תחזית מזג אוויר

( יניב כהן / רשות הטבע והגנים )

מזג אוויר בימים הקרובים מבשר על תנודתיות קלה שתביא איתה גם בשורות טובות למי שמחפש קצת הקלה מהחום הים-תיכוני. השירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע ייפתח במגמת התחממות קלה, אך בהמשך, עם הכניסה הרשמית לחודש יולי, נחזור לערכים הרגילים לעונה.