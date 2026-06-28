גל חום קיצוני; שני איזורים יבערו. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים מבשר על תנודתיות קלה שתביא איתה גם בשורות טובות למי שמחפש קצת הקלה מהחום הים-תיכוני. השירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע ייפתח במגמת התחממות קלה, אך בהמשך, עם הכניסה הרשמית לחודש יולי, נחזור לערכים הרגילים לעונה.
יום שני (29.06): מזג האוויר ייעשה חם מעט מהרגיל לעונה, כאשר ההתחממות תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.
יום שלישי (30.06): ללא שינוי ניכר. יוסיף להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הקלה עם פתיחת חודש יולי
יום רביעי (01.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה בטמפרטורות שתביא לעומסי חום רגילים וממוצעים לעונה.
יום חמישי (02.07): מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה הנוכחית.
יום שישי (03.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי ההרים. נוח יחסית לעונה.
למה אתם מגזימים בכותרת ???