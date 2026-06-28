אחרי שעות: הושגה שליטה על השריפה בסלעית

אחרי שעות של שריפה, הושגה שליטה על השריפה בסלעית, התושבים חוזרים בשעה זו לבתיהם.

דוברות כבאות והצלה בישראל מסרה כעת: עדכון לשריפה בסלעית נכון לשעה- 19:40, כי הושגה שליטה על השריפה. לוחמי האש השיגו בשעה האחרונה שליטה על השריפה שפרצה בצהרי היום סמוך ליישוב סלעית בשומרון.

הצוותים הראשונים שהגיעו למקום דיווחו על שריפה בשטח פתוח, וקו אש רחב הנע בחסות הרוחות אל עבר היישוב סלעית. עם קבלת תמונת המצב, הוחלט על הזרמת כוחות רבים לשטח ובכללם צוותים ממחוזות יו"ש ומרכז, יחידות מתנדבים, והזנקת מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד".

הצוותים פעלו בשעות האחרונות להגנת היישוב, לבלימת התפשטות האש, הן בצורה קרקעית והן באמצעות הטלת חומרי כיבוי מהאוויר. בשלב מסויים בשריפה, עלה חשש כי האש תגיע עד לבתי התושבים בקצה היישוב, ועל כן הוחלט על פינוי התושבים בשיתוף עם משטרת ישראל.

שאר תושבי היישוב נקראו להתסגר בבתיהם בעקבות העשן הסמיך שאפף את היישוב. כאמור בשעה האחרונה הושגה שליטה על האש, והצוותים ישארו במקום לפעולות כיבוי משלימות.