בעקבות דבריו - שורד השבי במתקפה על סמוטריץ: "בושה של אדם"

( אבשלום ששוני/פלאש90 )

סערה פוליטית וציבורית חדשה בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון שהעניק לעיתונאי נדב פרי בפודקאסט של רשת All in. לאחר שסמוטריץ' טען בריאיון כי בזכות המדיניות וההתעקשות שלו חזרו כל החטופים ששוחררו עד כה מהשבי, שורד השבי אור לוי יוצא במתקפה חריפה נגד השר ומכנה את דבריו "מנותקים ופוגעניים".

לוי, שנחטף ממיגונית המוות ברעים שבה נרצחה אשתו עינב ז"ל, ושוחרר לאחר 491 ימים קשים במנהרות חמאס, לא הצליח להישאר אדיש לקביעות הדרמטיות של שר האוצר לגבי חלקו בהשבת החטופים. "לשמוע שר בממשלה שאחראית למחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה לוקח קרדיט ומצהיר שבזכותו חזרנו, זו פשוט יריקה בפרצוף שלנו ושל המשפחות שעדיין מחכות ליקירהן", הגיב לוי בכאב ובכעס. "בצלאל סמוטריץ' לא החזיר אף אחד. מי שהחזיר אותנו זה הלחץ הציבורי, המאבק של המשפחות והלוחמים בשטח".

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"ההפקרות נמשכת גם עכשיו"

לוי המשיך ותקף את עמדותיו של שר האוצר לאורך חודשי הלחימה בכל הנוגע לעסקאות לשחרור חטופים, והאשים את ההנהגה הפוליטית בניתוק מוחלט מהסבל של השבויים בעזה.

"האמירות האלה מראות על ניתוק מוחלט מהמציאות שחווינו שם וממה שהחטופים שנותרו מאחור חווים בכל דקה", הוסיף שורד השבי. "במקום לקחת אחריות על ההפקרות של ה-7 באוקטובר ועל העובדה שיש עדיין עשרות חטופים בעזה, שרי הממשלה עסוקים ביחסי ציבור ובחלוקת קרדיטים לעצמם. הציבור יודע היטב מי נלחם בשבילנו ומי תקע מקלות בגלגלים בכל הזדמנות".

דבריו של לוי מצטרפים לביקורת רחבה מצד מטה משפחות החטופים, שמביעים דאגה עמוקה מהקשחת העמדות בקואליציה ומכך שהצהרות פוליטיות מסוג זה עלולות להרחיק את האפשרות להשבת שאר השבויים הביתה.