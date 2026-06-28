"כשזה יתגלה, איזנקוט לא יוכל להיות ראש ממשלה"

( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

המתקפות הפוליטיות סביב הריאיון שהעניק בסוף השבוע הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, מגיעות לטונים גבוהים במיוחד. איש התקשורת יעקב ברדוגו פתח הערב (ראשון) את תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' במונולוג חריף נגד איזנקוט, כשהוא מאשים אותו בהתנהלות פוליטית ואישית בעייתית מאז פרוץ המלחמה, ומטיל ספק בהתאמתו להנהגת המדינה.

"ביום שישי, בריאיון שהעניק גדי איזנקוט, הוא אמר שלבנון היא 'בית קברות פוליטי לראשי ממשלה'", פתח ברדוגו את דבריו והזדעק: "כאילו המערכה בלבנון היא בכלל החלטה פוליטית. זה אותו אדם שאמר בזמנו 'בואו נסגור את העסקה ברפיח'". בהמשך דבריו יצא ברדוגו נגד הסגנון והשפה שבה בחר איזנקוט להשתמש כלפי שותפיו למערכת הפוליטית ולתקשורת במהלך אותו ריאיון. "על השר איתמר בן גביר הוא אמר 'העגל הזה', ועל השר בצלאל סמוטריץ' וערוץ 14 הוא כינה אותם 'לצים'", תקף ברדוגו. "אני שואל, זו השפה של מועמד לראשות הממשלה?".

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"נלחמת שלא יורחב קבינט המלחמה"

ברדוגו בחר להגיב ישירות לטענותיו של איזנקוט לגבי התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים הראשונים של הלחימה, והפנה את חצי ההאשמה בחזרה לעברו של הרמטכ"ל לשעבר.

"איזנקוט אמר שב־11 באוקטובר נתניהו היה היסטרי. גדי, תקשיב טוב: מי שהיה היסטרי – זה היית אתה", הטיח איש התקשורת. "אתה זה שמנעת את הרחבת הממשלה מיד לאחר ה-7 באוקטובר. אתה מנעת את כניסתם של גדעון סער ואביגדור ליברמן לקואליציה, ונלחמת בכל כוחך כדי שקבינט המלחמה המצומצם לא יורחב".

את הפתיח לתוכניתו חתם ברדוגו באזכור עדותו הצפויה של אלוף במיל' יצחק בריק, המבקר בחריפות את תפקודו של איזנקוט לאורך השנים. "האלוף במיל' יצחק בריק כבר אמר בפירוש שכאשר תוקם ועדת חקירה והוא ידבר שם, אתה פשוט לא תוכל להיות ראש ממשלה", סיכם ברדוגו.