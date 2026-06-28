דרמטי: השופט מנחם מזרחי קודם לשופט בבית המשפט המחוזי 

שופט בית המשפט השלום, מנחם מזרחי, קודם היום (ראשון) לשופט בית משפט מחוזי.

נזכיר כי לאחרונה, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הודיע על מהלך משמעותי בערכאות המחוזיים: פרסום מועמדותם של נשיאי בתי משפט השלום ובתי המשפט לנוער לכהונה כשופטי מחוזי.

במכתבו לחברי הוועדה, הציג לוין פתרון יצירתי לבעיית התקנים: המינויים של הנשיאים למחוזי יפורסמו כעת, אך הם ימשיכו לכהן בתפקידם הנוכחי כנשיאי בתי משפט השלום עד תום הקדנציה שלהם. "מינויים אלה אינם מצריכים תקנים באופן מיידי", הבהיר לוין, ובכך הוא מצליח להבטיח את עתידם המקצועי של שופטים מוערכים מבלי להיכנס למאבקי תקציב מורכבים.

המהלך לקידום נשיאי השלום משתלב בתפיסה הכוללת של לוין, עליה הצהיר במכתבו: שבירת המונוליטיות של מערכת המשפט. השר הבהיר כי הוא לא יאפשר כפיית מינויים בעליון כל עוד המועמדים השמרנים והמגוונים שהוא מציע נתקלים ב"ווטו פוליטי ומביש".

לדברי השר, "מינויים לבית המשפט העליון יוכלו להתבצע רק כאשר יושם סוף להטלת הווטו האוטומטי על מועמדים מצוינים אשר ביקשתי למנות זה מכבר, לצורך גיוון בית המשפט. טובת מערכת המשפט ובית המשפט העליון כאחד היא פתיחת שורות בית המשפט בפני כלל הציבור ובפני מועמדים בעלי השקפות עולם משפטיות שדרכם לבוא בשעריו הייתה עד כה חסומה".