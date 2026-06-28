"הפוזה ירדה תוך שעה, חוויתי חוסר ביטחון מטורף": עומר בראיון אחרי הגמר

עומר ציפורי ( צילום: סרוגים )

את המקום הראשון ב"האח הגדול" עומר ציפורי אמנם פספס, אך מבחינתו הוא יצא מהבית עם הרבה יותר ממיליון שקלים. בריאיון לאחר הגמר, פתח סגן הזוכה את הלב וסיפר על התהליך האישי שעבר מול המצלמות, על הפוזה שהשאיר מאחור ועל הרגעים ששינו את חייו.

צפו בראיון של עומר ציפורי לסרוגים

עומר ציפורי - צילום: סרוגים עומר ציפורי | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 6:29

"לא חשבתי שאשרוד את ההדחה הראשונה"

עוד לפני שנכנס לבית, ציפורי היה משוכנע שהוא יהיה דייר שנוי במחלוקת. "בתעודת הזהות אמרתי שאני לא יודע אם בכלל אשרוד את ההדחה הראשונה", סיפר. "זה באמת מה שחשבתי באותו הזמן".

לדבריו, תעודת הזהות שיקפה לחלוטין את האדם שחשב שהוא. "באמת הלכתי עם סיפור בראש שאני נרקיסיסט, שאני לא צריך שאף אחד יאהב אותי, שאני אוהב את עצמי וזה מספיק לי. חשבתי שזה מי שאני".

"נכנסתי עם פוזה"

ציפורי הודה כי גם מחוץ לבית נהג לא פעם לעטות על עצמו תדמית קשוחה. "אם תשאלי את החברים הקרובים שלי, איתם התנהגתי רגיל. אבל כלפי אנשים שהם לא במעגל הכי קרוב שלי, כן הייתי הולך עם הפוזה הזאת".

הוא אף היה בטוח שייכנס לבית עם אותה גישה. "חשבתי שאני אכנס לבית עם הפוזה הזאת ושזה מה שאני, אבל היא ירדה ממני תוך שעה".

תמות הניצחון של עומר ציפורי בתחרות מר יוניברס הטבעיים באירופה. ( מתוך האתר של עומר ציפורי. )

"כל האוויר יצא לי מהמפרשים"

לדבריו, הכניסה לבית ערערה אותו הרבה יותר ממה שציפה. "פתאום מצאתי את עצמי עם עוד 20 אנשים דומיננטיים, ופתאום חוויתי חוסר ביטחון. שאלתי את עצמי: מי אני פה? מה אני פה?".

אלא שדווקא מהמקום הזה החל השינוי. "לאט לאט התחלתי לדבר, להיפתח ולהכיר אנשים, ונוצרו חיבורים אמיתיים. זה פשוט הוציא ממני עומר אחר".

"שיעורי התורה התחילו במקרה"

אחד הדברים המזוהים ביותר עם ציפורי במהלך העונה היו שיעורי התורה שערך לדיירים מדי שבוע, אך לדבריו, הכול התחיל לגמרי במקרה.

"הכול התחיל בליל הסדר", סיפר. "פתאום התחילו שאלות - מי זה משה, איך בני ישראל יצאו ממצרים ומי זה מי. התחלתי להסביר וראיתי את כולם יושבים כמו ילדים בגן ומקשיבים לסיפורים".

לדבריו, בעקבות ההתעניינות של הדיירים, המפגשים הפכו למסורת של ממש. "בשישי שאחרי זה ביקשו ממני לספר עוד, אז פתחנו תנ"ך והתחלתי לספר סיפורים שאני מכיר. פשוט ישבנו יחד ולמדנו, וזה היה כיף".

ציפורי הוסיף כי גם אם אינו מגדיר את עצמו כאדם דתי כיום, ישנם מנהגים שילוו אותו תמיד. "אני לא שומר שבת ואני לא נראה דתי, אבל יש דברים שהולכים איתי לכל החיים - נטילת ידיים, מודה אני, תפילין. אלה דברים שאני עושה מתוך אהבה וממקום שלם".

עומר ציפורי ( רן יחזקאל )

"זכיתי בדברים ששווים יותר ממיליון שקלים"

למרות שסיים במקום השני, ציפורי מודה שרצה מאוד לזכות. "מי שיגיד שהוא לא רצה לזכות - משקר", אמר בכנות. "ברור שרציתי, אבל הבנתי שזכיתי בהרבה דברים ששווים הרבה יותר ממיליון שקלים".

לדבריו, לצד הג'יפ והאהבה שמצא בבית, היה רגע אחד שריגש אותו במיוחד. "זכיתי לשמוע את אבא שלי אומר לי שהוא גאה בי בפעם הראשונה בחיים".

את דבריו סיכם במשפט שמבחינתו מסמל את כל המסע שעבר: "בסופו של דבר, זכיתי להרוויח את עצמי מחדש".