הרגע שיצחק עמית חיכה לו, סוף סוף הגיע

הוועדה לבחירת שופטים סיימה כעת (ראשון) למנות עשרות שופטי שלום, נוער, תעבורה ומשפחה. כ-70 שופטים מונו סך הכל.

בנוסף, מינויו של נשיא העליון יצחק עמית, פורסם סוף סוף ברשומות. מאז מינויו של עמית, שרים, ח"כים רבים ואפילו עורכי דין, נמנעו מלכנות את עמית הנשיא.

נזכיר כי לפני כשלושה שבועות, שופטי בית המשפט העליון נתנו את פסק הדין בעניין העתירות שחייבו את שר המשפטים יריב לוין, לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

בהחלטה נמסר כי "בהמלצת בית המשפט, הסכימו הצדדים לרבות דרך אי התנגדות מצד משיב 1, כי מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, יפורסם ב'רשומות', בהקדם האפשרי על ידי מנהל בית המשפט".

קודם לכן, בג"ץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כאשר הדבר נדרש לצורך מימוש סמכויות. זאת לאחר שלוין החליט שלא לשתף פעולה עם עמית והצהיר כי אינו מכיר בו כנשיא בית המשפט העליון.

השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין ויחיאל כשר קבעו כי את פעולותיו של לוין ביחס למינויו של השופט עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון ניתן לראות רק בדרך אחת: כניסיונות חוזרים ונשנים מצידו לסכל את המינוי, ולאחר שהוא הושלם - כניסיונות לפגוע בלגיטימיות של המינוי.

בנסיבות אלה, בית המשפט העליון קבע כי שר המשפטים מנוע מלהשמיע טענות הנוגעות לפגמים שהוא עצמו אחראי להם בשל מעשיו ומחדליו המנוגדים לדין.

בנוסף, נקבע כי התנהלותו של לוין הביאה ל"פגיעה משמעותית באיכות השירות המשפטי לאזרח וביעילותה של אכיפת הדין".

בעתירה שהוגשה על-ידי מכון זולת קבעו השופטים כי התוצאה של התנהלותו של לוין היא מחסור בבעלי תפקידים הממונים בתיאום בין שר המשפטים לנשיא העליון: מינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט השונים; מינוי שופטים עמיתים; מינוי רשם לבית המשפט העליון; ומינוי שופטים, או שופטים בדימוס, לכהונה בוועדות השחרורים.