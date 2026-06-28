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בשורה קשה: אביו של כוכב הרשת עדן דניאל גבאי הלך לעולמו

אבל כבד נפל על כוכב הרשת דניאל גבאי: אביו, שמעון גבאי, הלך לעולמו לאחר תקופה ארוכה שבה התמודד עם מצב רפואי מורכב. העוקבים והחברים שולחים לדניאל ולמשפחתו תנחומים בשעה הקשה

18:16
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עדן דניאל גבאי עם אמא שלו (צילום: אור גפן)

אבל כבד נפל על יוצר התוכן דניאל גבאי ומשפחתו: אביו, שמעון גבאי, הלך לעולמו היום (ראשון), לאחר תקופה ארוכה שבה התמודד עם מצב רפואי מורכב שהידרדר עם הזמן.

התמודדות ארוכה וכואבת

בשנים האחרונות התמודד שמעון גבאי עם מצב רפואי מורכב, כאשר בני המשפחה ליוו אותו לאורך התקופה הקשה. על פי מקורביו של דניאל, מצבו הידרדר בתקופה האחרונה, עד שהיום התקבלה הבשורה העצובה על פטירתו.

נפרדים משמעון גבאי

דניאל גבאי מוכר בעיקר בזכות סרטוני התוכן והחיקויים שלו ברשתות החברתיות, שזיכו אותו בקהל עוקבים גדול ונאמן. כעת, לצד התמיכה הרבה שהוא מקבל מהסביבה ומהעוקבים, הוא נאלץ להתמודד עם אחד הרגעים הקשים והכואבים בחייו.

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