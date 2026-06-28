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משרד הבריאות מזהיר

ריקול לבורקס הפופולרי: "מתבקשים שלא לצרוך"

משרד הבריאות הודיע על ריקול לבורקס גבינה של מותג "רמי לוי", עקב חשד להימצאות גופים זרים מתכתיים. כל הפרטים

18:16
1 תגובות
בורקס. אילוסטרציה (גארט מילס\פלאש 90)

משרד הבריאות פרסם הערב (ראשון) אזהרה חריגה בה הודיעה על ריקול לבורקס גבינה של מותג "רמי לוי", זאת עקבות חשד להימצאות גופים זרים מתכתיים.

טווח התאריכים ופרטי המוצר:

בורקס במילוי גבינה ממותג רמי לוי שיווק השקמה

יצרן: ינון חברה לייצור ושיווק מזון בע"מ

ברקוד: 7290002735847

תאריך ייצור: 22.6.26, תוקף: 22.6.27

תאריך ייצור נוסף: 24.6.26, תוקף 24.6.27

תכולה: 800 גרם

ריקול לבורקס גבינה (מגי בן מרדכי\משרד הבריאות)

"בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מחוז מרכז, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק" נמסר ממשרד הבריאות. "צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 076-8888686. החברה מתנצלת על אי הנוחות".

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