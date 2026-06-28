ריקול לבורקס הפופולרי: "מתבקשים שלא לצרוך"

משרד הבריאות פרסם הערב (ראשון) אזהרה חריגה בה הודיעה על ריקול לבורקס גבינה של מותג "רמי לוי", זאת עקבות חשד להימצאות גופים זרים מתכתיים.
טווח התאריכים ופרטי המוצר:
בורקס במילוי גבינה ממותג רמי לוי שיווק השקמה
יצרן: ינון חברה לייצור ושיווק מזון בע"מ
ברקוד: 7290002735847
תאריך ייצור: 22.6.26, תוקף: 22.6.27
תאריך ייצור נוסף: 24.6.26, תוקף 24.6.27
תכולה: 800 גרם
"בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מחוז מרכז, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק" נמסר ממשרד הבריאות. "צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 076-8888686. החברה מתנצלת על אי הנוחות".
למי שחסר ברזל, רוץ לקנות