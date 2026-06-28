ריקול לבורקס הפופולרי: "מתבקשים שלא לצרוך"

בורקס. אילוסטרציה ( גארט מילס\פלאש 90 )

משרד הבריאות פרסם הערב (ראשון) אזהרה חריגה בה הודיעה על ריקול לבורקס גבינה של מותג "רמי לוי", זאת עקבות חשד להימצאות גופים זרים מתכתיים.

טווח התאריכים ופרטי המוצר: בורקס במילוי גבינה ממותג רמי לוי שיווק השקמה יצרן: ינון חברה לייצור ושיווק מזון בע"מ ברקוד: 7290002735847 תאריך ייצור: 22.6.26, תוקף: 22.6.27 תאריך ייצור נוסף: 24.6.26, תוקף 24.6.27 תכולה: 800 גרם

ריקול לבורקס גבינה ( מגי בן מרדכי\משרד הבריאות )

"בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מחוז מרכז, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק" נמסר ממשרד הבריאות. "צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 076-8888686. החברה מתנצלת על אי הנוחות".