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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו נכנע: נקבע תאריך לקיום פריימריז בליכוד

ועדת החוקה של הליכוד קבעה כי הפריימריז יערכו ב-4 באוגוסט. החלטה זו מגיעה בתום סערה פנים מפלגתית, ולאחר שראש הממשלה נתניהו איים כי אם הוא לא יקבל את השריונים שהוא מעוניין בהם - הוא ינטוש את המפלגה יחד עם אנשיו

17:58
5 תגובות
נתניהו (מרים אלסטר / פלאש90)

בתום סאגה של מספר חודשים, אשר במהלכה ראש הממשלה נתניהו וסביבתו, התנגדו לקיום פריימריז במפלגה - ראש הממשלה נתניהו ונקבע תאריך לקיום הבחירות המקדימות.

הפריימריז צפויים להתקיים בתאריך ה-4.8.2026. ההחלטה עברה פה אחד בוועדת חוקה של הליכוד.

קודם לכן, ראש הממשלה העלה את ההצעה כי ועדה מסדרת תבחר את רשימת הליכוד, במקום פריימריז כפי שהיה נהוג עד כה במפלגה, במטרה להפעיל לחץ על השטח. אלא שעוד לפני ההצבעה, הרעיון התרחק מסדר היום לנוכח הוויכוח העיקש שהוא מנהל עם שניים מהאנשים החזקים במנגנוני הליכוד, חיים כץ ודוד ביטן.

נתניהו דורש 10 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה ודחיקת המחוזות למקום ה-40 והלאה, וכץ וביטן מוכנים לאפשר שישה שריונים בלבד ודחיקת המחוזות רק למקום ה-30.

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5 תגובות
3
תומר
לפני שעה

פעם הליכוד היה הבית של האנשים הפשוטים והיום הוא הפך למשחק כיסאות של מקורבים. הבת שלי רוצה להתגייס לקרבי והמנהיגים שלנו רבים על שריונים פוליטיים, איפה הבושה שלכם?!
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