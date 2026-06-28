נתניהו נכנע: נקבע תאריך לקיום פריימריז בליכוד

בתום סאגה של מספר חודשים, אשר במהלכה ראש הממשלה נתניהו וסביבתו, התנגדו לקיום פריימריז במפלגה - ראש הממשלה נתניהו ונקבע תאריך לקיום הבחירות המקדימות.

הפריימריז צפויים להתקיים בתאריך ה-4.8.2026. ההחלטה עברה פה אחד בוועדת חוקה של הליכוד.

קודם לכן, ראש הממשלה העלה את ההצעה כי ועדה מסדרת תבחר את רשימת הליכוד, במקום פריימריז כפי שהיה נהוג עד כה במפלגה, במטרה להפעיל לחץ על השטח. אלא שעוד לפני ההצבעה, הרעיון התרחק מסדר היום לנוכח הוויכוח העיקש שהוא מנהל עם שניים מהאנשים החזקים במנגנוני הליכוד, חיים כץ ודוד ביטן.

נתניהו דורש 10 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה ודחיקת המחוזות למקום ה-40 והלאה, וכץ וביטן מוכנים לאפשר שישה שריונים בלבד ודחיקת המחוזות רק למקום ה-30.