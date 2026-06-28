עומר חושף: "שלי רוצה שבבית העתידי שלנו נשמור שבת ונידה"

עומר ציפורי ( צילום: סרוגים )

את המקום הראשון ב"האח הגדול" עומר ציפורי אמנם פספס, אבל נראה שאת הפרס הגדול באמת הוא לקח איתו הביתה. בריאיון לאחר הגמר, סגן הזוכה פתח את הלב על הזוגיות עם שלי סבריאניקוב, חשף כי במשך שנים לא האמין שיתחתן - וגילה כי השניים כבר מדברים על עתיד משותף שיכלול גם שמירת שבת ונידה.

צפו בראיון עם עומר ציפורי לסרוגים

עומר ציפורי - צילום: ראיון לסרוגים עומר ציפורי | צילום: צילום: ראיון לסרוגים 10 10 0:00 / 6:29

"לא האמנתי שאתחתן" ציפורי סיפר כי במשך שנים כלל לא ראה את עצמו מקים משפחה. "אמרתי לאמא שלי, זכרונה לברכה, שזוגיות לא תהיה אצלי ושחתונה לא תהיה, באמת האמנתי בזה", שיתף. "כנראה שפשוט עוד לא פגשתי את האישה הנכונה, ועכשיו פגשתי את שלי". "אני רוצה לחיות איתה כל החיים שלי" כשנשאל מה הוא הכי אוהב בבת זוגו, לא חסך במחמאות. "מה שיש לה בלב, יש לה גם בפה. היא מדברת את מה שהיא חושבת, היא אמיתית", סיפר. "לא הייתי יכול להיכנס לזוגיות עם מישהי שיש בה אפילו טיפה של אגו, ולשלי אין אגו בכלל". עוד הוסיף: "אני שמח שנכנסתי לבית 'האח הגדול' כי זו האישה שהכי מתאימה לי בעולם. אני פשוט רוצה לחיות איתה את כל החיים שלי".

עומר ושלי ( מתוך האח הגדול, ערוץ 13 )

"היא אוהבת את הדת והמסורת"

לדבריו, כבר בשיחות הראשונות ביניהם בבית, שיתפה אותו שלי בחיבור שלה לעולם היהדות. "היא סיפרה לי שהיא מאוד אוהבת את הדת, מתקרבת לשם, הולכת לשיעורי תורה ואוהבת את המנהגים והמסורת", סיפר.

ציפורי הוסיף כי במהלך שלושת החודשים בבית, השניים עברו יחד לא מעט רגעים יהודיים: "היינו בפסח, שביעי של פסח, מימונה, שבועות. הייתי קורא ברכות השחר ושלי הייתה אומרת לי 'בוא נשב רגע למיטה ונגיד מודה אני'".

"בא לי שנשמור נידה ושבת"

הרגע המפתיע ביותר הגיע כשציפורי חשף סקופ על הזוגיות הטרייה. "שלי אמרה לי: 'עומר, בא לי שנשמור נידה ושנשמור שבת כשנהיה ביחד, אחרי שנתחתן'. זה הגיע ממנה, ביוזמתה", סיפר בהתרגשות.

כשנשאל האם גם החתונה העתידית תיערך בהפרדה כדי לכבד את משפחתו הדתית, השיב בזהירות: "זו לא החלטה רק שלי, זו גם החלטה של שלי. כשנגיע לגשר - נדע לחצות אותו".