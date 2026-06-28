אבישי בן חיים בפנייה חריגה: "זו עקיצה קטלנית לנתניהו"

העיתונאי אבישי בן חיים, פנה היום (ראשון) לגדי איזנקוט, לאחר אמירתו אמש של ראש הממשלה נתניהו, כי הוא רוצה להפסיק עם החרמות ומעוניין בהקמת ממשלה רחבה.

בן חיים שידוע בגישתו המפייסת כתב: "גדי איזנקוט היקר. ראש הממשלה נתניהו מקדם מהלכים לקראת אחדות. כעת תורך. הלוואי ותכריז שאם תנצח בבחירות תקרא לנתניהו ולליכוד להצטרף ותציע לו תפקיד סגן ראש הממשלה.

קריאה כזו היא עקיצה קטלנית כלפי ראש הממשלה ובוחריו הגאים בו, אבל אפילו את זה המפלגה שלך לא מסוגלת לעשות?

למה? כי החרם על הליכודניקים, כמו בימי בגין והפנקס האדום, הוא הרעיון המכונן של האנשים שבחרת להנהיג. כי מבחינת האנשים סביבך אתם יכולים להתאמץ לכבד את הבחירה של התנועה האסלאמית ולשבת עם עבאס, אבל לא רוצים להתאמץ לכבד את הבחירה של בני עמכם הלוחמים עמכם, הליכודניקים המזרחים הביביסטים ולשבת איתם".

עוד הוסיף בן חיים: "הייתכן שגם תוך כדי המלחמה אתם ממשיכים בחרם המחפיר על הליכודניקים השולחים את בניהם ובנותיהם להילחם ולהיהרג ביחד בשדות הקרב, ומעדיפים עליהם את התנועה האסלאמית???

‏כזאת אפילו בימי הפנקס האדום והחרם על הבגיניסטים לא עלה על הדעת. זו לא רק הפרה של ברית המשרתים. זו הפרה של הברית הציונית במובן הכי עמוק".