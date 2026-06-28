לא רק סער וכחלון: זה האיש שנתניהו פועל לשריין בליכוד

המערכת הפוליטית בליכוד דרוכה לקראת ההתכנסות הגורלית הערב של ועדת החוקה של המפלגה, אליה צפוי להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה להילחם על דרישתו לקבלת מספר שריונים משמעותי ברשימה לכנסת. ברקע מאבקי הכוח מול השטח וחברי הכנסת המכהנים, דיווחה העיתונאית אנה ברסקי באתר 'מעריב' על האסטרטגיה המסתמנת של נתניהו לגבי זהות האנשים שהוא מבקש להצניח לתנועה.
על פי הדיווח, גורמים בליכוד מציינים כי ראש הממשלה מעוניין לבנות רשימה אטרקטיבית שתדע לפנות לקהלים חדשים, ותשלב בתוכה דמויות מוכרות בעלות פרופיל ציבורי רחב. אחד הדגשים המרכזיים והחשובים ביותר מבחינתו של נתניהו לקראת הבחירות הקרובות, הוא הענקת ייצוג משמעותי ובולט לאנשי מערך המילואים שלקחו חלק בלחימה.
הקול של המילואימניקים ויו"ר השלטון המקומי
השם החם והבולט ביותר שמוזכר כעת במסדרונות המפלגה בהקשר של משבצת הלוחמים הוא רס"ן (מיל') יגאל ברנד, המשמש בשגרה כמנכ"ל ההנהגה העולמית של תנועת בית"ר. ברנד נפצע במהלך הקרבות ברצועת עזה, אך בחר לחזור לשירות מילואים פעיל, ובתקופה האחרונה הפך לאחד הקולות הרהוטים והבולטים שמייצגים את ציבור המילואימניקים בתוך הליכוד.
מלבד ברנד, עלו בבורסת השמות של הליכוד דמויות מוכרות נוספות כמועמדים פוטנציאליים לשיבוץ או לשריון מטעם יו"ר התנועה. בין השמות הללו נמצא תא"ל (מיל') אמיר אביבי, יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", שמציג קו ביטחוני ימני מובהק, וכן ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, שנחשב לאחד האנשים החזקים ביותר בשלטון המקומי ובעל השפעה עצומה בשטח של הליכוד.
משה כחלון ונטעלי שם טוב על הפרק?
בנוסף לאנשי הביטחון והשלטון המקומי, הדיווח מציג מגוון של אנשי תקשורת, אקדמיה ופוליטיקאים לשעבר שנשקלים על ידי סביבת ראש הממשלה. בין היתר מוזכר שר האוצר לשעבר משה כחלון שעשוי לבצע קאמבק פוליטי מסקרן לתוך תנועת האם שלו, אשת התקשורת ומגישת החדשות המוכרת נטעלי שם טוב, וכן פרופ' לימור סמימיאן-דרש מהאוניברסיטה העברית, שנחשבת לאחד הקולות האינטלקטואליים הבולטים של המחנה הלאומי.
החלטת ועדת החוקה הערב לגבי מספר השריונים שיוענקו לנתניהו תכריע האם השמות הללו אכן ישולבו במקומות ריאליים ברשימת הליכוד לכנסת, או שמא נתניהו ייאלץ להסתפק ברשימה שתיקבע ברובה על ידי מתפקדי המפלגה בקלפיות.
ראיתי את הרשימה הנוכחית ובא לי לבכות אז לפחות עכשיו הוא מביא מנהיגים אמיתיים ולא חנפנים!!!