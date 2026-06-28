לא רק סער וכחלון: זה האיש שנתניהו פועל לשריין בליכוד

( יונתן זינדל/פלאש90 )

המערכת הפוליטית בליכוד דרוכה לקראת ההתכנסות הגורלית הערב של ועדת החוקה של המפלגה, אליה צפוי להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה להילחם על דרישתו לקבלת מספר שריונים משמעותי ברשימה לכנסת. ברקע מאבקי הכוח מול השטח וחברי הכנסת המכהנים, דיווחה העיתונאית אנה ברסקי באתר 'מעריב' על האסטרטגיה המסתמנת של נתניהו לגבי זהות האנשים שהוא מבקש להצניח לתנועה.

על פי הדיווח, גורמים בליכוד מציינים כי ראש הממשלה מעוניין לבנות רשימה אטרקטיבית שתדע לפנות לקהלים חדשים, ותשלב בתוכה דמויות מוכרות בעלות פרופיל ציבורי רחב. אחד הדגשים המרכזיים והחשובים ביותר מבחינתו של נתניהו לקראת הבחירות הקרובות, הוא הענקת ייצוג משמעותי ובולט לאנשי מערך המילואים שלקחו חלק בלחימה.

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