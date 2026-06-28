גל רובין ( צילום: סרוגים )

אחרי שיצאה מבית "האח הגדול" כמנצחת הגדולה של עונת 2026, גל רובין ממשיכה לחשוף צדדים אישיים מחייה. בריאיון חדש, הזוכה, שהייתה גם אחת הדיירות השנויות ביותר במחלוקת העונה, מדברת בכנות על הקשר שלה לדת, על התחושה שחיה במשך שנים "בין עולמות" ועל הרגע המרגש ביותר שחוותה בבית.

צפו בראיון של גל רובין לסרוגים

גל רובין בראיון - צילום: סרוגים גל רובין בראיון | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 10:11

"אני קודם כל במקורות שלי"

רובין, שגדלה בבית דתי ולמדה במוסדות חרדיים, סיפרה כי לאורך השנים הרגישה לעיתים שהיא אינה שייכת באופן מלא לאף אחד מהעולמות. "יצאתי קצת מהעולם הדתי והרגשתי חריגה שם", שיתפה. "אפילו כשעשיתי את הקעקוע הראשון שלי, זה היה מתוך רצון להיות ברשות עצמי".

למרות הדרך שעברה, היא מספרת כי מעולם לא באמת ניתקה את עצמה מהשורשים. "אני קודם כל במקורות שלי ולעולמי עולמים", אמרה. "שמתי לב שכל מה שאני מדברת יוצא באוטומט. כל האמונות האלה פשוט נמצאות ב-DNA שלי".

הפרשת חלה, נרות שבת והחיבור ליהדות

גם במהלך השהות בבית "האח הגדול", רובין הקפידה לשמור על מספר מנהגים שהיו משמעותיים במיוחד עבורה.

"ברור שהפרשת חלה", סיפרה כשנשאלה איזה מנהג דתי היה לה חשוב לקיים בבית. "זו המצווה שלנו כנשים, והרגשתי שזה ממש חוט שמחבר אותי". לדבריה, עצם הלישה הפכה לרגע של רוגע ושחרור. "זה מאוד מאוד הרגיע אותי. פשוט ללוש את הבצק ולהשתחרר".

גם הדלקת נרות שבת הייתה עבורה רגע מיוחד: "זה היה המומנט שלי ברמות. אי אפשר לברוח מהשורשים שלי, וגם אין סיבה לרצות לברוח".

גל רובין הזוכה ( צילום: יח"צ )

"מוות וחיים ביד הלשון"

כשנשאלה איזה ערך מהחינוך הדתי מלווה אותה עד היום, רובין לא היססה. "'מוות וחיים ביד הלשון'", השיבה. "ברית כרותה לשפתיים. צריך לחשוב לפני שמדברים, כי את הנעשה אי אפשר להשיב".

עוד סיפרה כי היא מרבה לקרוא את איגרת הרמב"ן, שמזכירה לה את חשיבות היחס לזולת. "בין אדם לחברו קודם לבין אדם למקום", אמרה. "צריך קודם כול לדעת להתייחס יפה לבריות".

"אבא שלי לא עושה ביטול תורה לשום מקום"

אחד הרגעים המרגשים ביותר עבור רובין במהלך העונה היה המפגש עם אביה. לדבריה, מדובר באדם חרדי שכל חייו מוקדשים ללימוד תורה. "הבן אדם לא עושה ביטול תורה לשום מקום", סיפרה. "הכול אצלו סביב לימוד תורה. תמיד כשאני פוגשת אותו זה בכולל, הכול סביב התורה".

לכן, העובדה שאביה הסכים להגיע לבית "האח הגדול" הייתה עבורה רגע בלתי נתפס. "זה היה קלוז'ר מטורף", שיתפה בהתרגשות. "פתאום אבא שלי בא לעולם שלי, בשבילי. אנחנו אבא ובת והכול בסדר".

רובין אף סיפרה כי חששה מהמפגש, בין היתר בגלל הפער שנוצר לאורך השנים בין אורח החיים שלה לזה של אביה. "כל הזמן חשבתי על זה, אבל ברגע שהוא נכנס הכול נעלם".

גל פוגשת את אבא שלה ( צילום: האח הגדול )

"הוא הכוח שלי"

רובין לא הסתירה את ההתרגשות הגדולה שחשה כשאביה נכנס לבית. "אני שלולית מולו", הודתה. "יש לו את הריח הזה של החולצה המקופטרת עם הציציות, וזה פשוט מאזן אותי. חזרתי למקום שאני הכי בטוחה בו בעולם".

עוד הוסיפה: "הוא הכוח שלי. אם הוא הגיע לשם, הרגשתי שהכול הולך להיות טוב, כי יש לי את הברכה שלו".

"הלכתי קצת לאיבוד"

בסיום הריאיון הודתה רובין כי במשך שנים הרגישה שהיא נעה בין עולמות שונים. "הלכתי קצת לאיבוד", אמרה בכנות. "להיות קצת יוצאת בשאלה זה לא פשוט. אתה מרגיש שאתה לא שייך".

אלא שכעת, אחרי הזכייה בבית "האח הגדול", היא מרגישה שמצאה איזון חדש. "אני מרגישה שקיבלתי איזשהו אישור", סיכמה. "אולי סוף סוף מצאתי את קו האמצע שלי".