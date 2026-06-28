איזנקוט פותח פער; נתניהו נחלש ובנט מתרסק

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

בורסות הניחושים העולמיות והפלטפורמות הדיגיטליות מבוססות הקריפטו ממשיכות להוות אינדיקטור מרתק ומפתיע למצב הפוליטי בישראל, לקראת מערכת הבחירות המתוכננת לחודש אוקטובר הקרוב. נכון להיום (ראשון), שוק הניבויים הפופולרי "מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל לאחר הבחירות הבאות" בפלטפורמת פולימרקט (Polymarket), מציג תמונת מצב חריגה ומציב מועמד מוביל מובהק במרכז הבמה.

השוק המדובר מראה כי הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, קבע שיא חדש כאשר המהמרים מעניקים לו 42% סיכוי לכבוש את לשכת ראש הממשלה. בכך פותח איזנקוט פער משמעותי מראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, שממוקם כעת במקום השני בלבד עם 34% סיכוי בקרב המנחשים. במקום השלישי, הרחק מאחור, נמצא יו"ר מפלגת 'ביחד' הטריה, נפתלי בנט, שזוכה ל-13% סיכויים בלבד על פי המהמרים בבורסה העולמית.

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הסקר המלא בפולימרקט: גנץ מתרסק אל מתחת לאחוז

תמונת המצב המלאה והמפתיעה המשתקפת מהפלטפורמה הבוקר מציגה את סיכויי המועמדים השונים (באחוזי סיכוי):

גדי איזנקוט : 42%.

42%. בנימין נתניהו: 34%.

34%. נפתלי בנט: 13%.

13%. אביגדור ליברמן: 4%.

4%. איתמר בן גביר / יאיר לפיד / גלעד ארדן / יועז הנדל: 1% לכל אחד מהמועמדים.

1% לכל אחד מהמועמדים. בני גנץ: פחות מ-1%

הנתון המדהים ביותר ברשימה, לצד נסיקתו של איזנקוט, הוא התרסקותו המוחלטת של יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ, מי שעד לפני מספר חודשים הוביל את כל סקרי המנדטים הרשמיים בישראל כגרסה המועדפת על הציבור לראשות הממשלה, וכעת נמחק כמעט לחלוטין מלוח ההימורים העולמי.