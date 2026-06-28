 פתיחת מלונות ושיט בצפון, אשליות חדשות,תעלומות, פריחת הלוטוס ועוד

הגושרים מלון בטבע משיק תוכנית קיץ עשירה וחווייתית המיועדת למשפחות ומשלבת פעילויות יצירה, מופעים, טיולים בטבע, חוויות ליליות ותוכן לכל הגילאים, באווירה גלילית ייחודית.במהלך חודשי הקיץ יהפוך המלון למתחם הרפתקאות בהשראת עולם הפיראטים עם מגוון פעילויות המתקיימות לאורך היום והערב.

במלון 172 חדרי אירוח המתפרשים על פני כארבעה מתחמים עטופים במרחבים ירוקים,נחלים זורמים, שמורות טבע ואתרים היסטוריים.

במלון מתחם ספא מהגדולים ושתי בריכות שחייה לרשות האורחים. מסעדת המלון המגישה תפריט גלילי הנשען על תוצרת מקומית טרייה.

בין שבילי המלון אזור קסום של פלגי מים שקטים, עצים גבוהים ומפלים קטנים, שנמצאים ממש בתוך שטח המלון.

מוזיאון האשליות החדש

אשליה חדשה. לאחר חמש שנות פעילות מוצלחות, במהלכן ביקרו במוזיאון האשליות בנמל תל אביב – למעלה מחצי מיליון מבקרים, מוזיאון האשליות מתחדש בתערוכה חדשה הכוללת מיצגים נבחרים ומובילים המוצגים בערים מרכזיות בעולם, בהן לאס -וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל.

התצוגה החדשה כוללת מעל 80% מיצגים חדשים, לצד מספר מיצגים אהובים מהתצוגה הקודמת.

המוזיאון פתוח ומציע חוויה חושית מפתיעה, מעוררת דמיון, מחשבה וסקרנות – כזו שמאתגרת את הדרך שבה אנו תופסים את המציאות.

במהלך שנות פעילותו הפך מוזיאון האשליות למקום מפגש ייחודי, אליו מגיעים מבקרים מכל קצוות החברה הישראלית: משפחות, זוגות, וקבוצות מהמגזר החילוני, הדתי, החרדי, הערבי והדרוזי – כולם נהנים מחוויה משותפת החוצה גבולות של שפה ורקע . חוויית הביקור חוצה גם גבולות גיל ומושכת קהל רחב – מילדים ובני נוער ועד בני הגיל השלישי, שמגלים עניין, סקרנות והנאה בתכנים המשלבים משחק, מחשבה והפתעה.

"תעלומות בזמן" - משחק חידות אינטראקטיבי באתרי מורשת

"תעלומות בזמן", משחק אינטראקטיבי חדש לכל המשפחה, מציע דרך שונה ומרתקת להכיר 20 אתרי מורשת, גנים לאומיים ושמורות טבע, ואת הסיפורים והאנשים שמאחוריהם.

בכל אתר יוצאת המשפחה למסע משותף בעקבות סיפורו הייחודי, באמצעות ערכת משחק הכוללת מפת חידות מאתגרת ומהנה.

פסטיבל הלוטוס ותרבות הודו בגן הבוטני

מכל קצוות תבל אנשים טסים למזרח הרחוק אלפי קילומטרים כדי לצפות בפריחת הלוטוס הנחשבת לאחת הפריחות היפות והמרהיבות בטבע ולסמל של יופי, טוהר וחיי נצח. בישראל, רק בגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם בירושלים ניתן ליהנות ממופע פריחת הלוטוסים הייחודי והמרשים, ההופך מדי שנה לאחת האטרקציות היפות של הקיץ הירושלמי.

לכבוד פריחת הלוטוסים המרהיבה באגם, יקיים השנה, הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים, לראשונה בישראל ובשיתוף שגרירות הודו בישראל, את “פסטיבל הלוטוס ותרבות הודו”, חגיגה צבעונית וסוחפת של טבע, תרבות, מוזיקה וקולינריה שתתקיים לאורך שלושה סופי שבוע בתאריכים 25-27/6 | 3-4/7 | 9-11/7.

פסטיבל ירושלים לשירה "מטר על מטר"

זו שנה שלישית שהפסטיבל מתקיים בתוך מציאות עכורה שמסרבת להשתנות והתקווה שלנו היא שבהינתן המרחב המתאים, השירה יכולה לייצר בהירות ולהעניק לשומעיה שביב אור להיאחז בו.

מטר על מטר הוא פסטיבל של חגיגת הקשר ההדוק בין השירה והחיים.

בנוסף יתקיימו גם חמישה אירועי מחווה למשוררים ומשוררות שחיו חיים בירושלים.

״דמעת ליבי--ארבעה חלילים: קינה, נחמה ותקווה״

התוועדות מוזיקלית לקראת תשעה באב, שהפכה במהלך השנים למסורת ירושלמית רבת-שנים.

המופע יתקיים ביום חמישי, ב׳ באב תשפ״ו, 16.7.26, בשעה 20:30 באודיטוריום יד יצחק בן-צבי, בירושלים.

״דמעת ליבי״ הוא מופע הנוגע בזמן של תשעה באב ובזמן הזה -ימים של אבל וקינה מתמשכת, לב שותת וזעקה לחיים. זהו ערב של קולות חשופים, המבקשים לבכות על השבור בשירה ובדיבור היוצאים מן הלב, ערב שבו זיכרון, געגועים, חלום על השלום ותפילה לתיקון, לנחמה ולריפוי.

במהלך הערב תבוצע גם ״קינת בארי״, שחיבר המוזיקאי והמשורר יגל הרוש בעקבות אירועי 7 באוקטובר. הקינה כבר התקבלה ונכללה במחזורי הקינות לתשעה באב בבתי כנסת רבים.

חדר המלון הראשון של אל על

אל על מציגה. חדר המלון הראשון המשתנה לאורך היום ומדמה בכל פעם יעד אחר בעולם, ביניהם ניו יורק, טוקיו, סיאול ובואנוס איירס.

המבקרים יוזמנו להיכנס לחדר, לפענח באמצעות רמזים בלבד באיזה יעד מדובר ולהתחרות על הזמן המהיר ביותר. לרשות כל משתתף יעמדו 30 שניות בלבד, כאשר הרמזים והיעדים יוחלפו באופן שוטף, כך שכל משתתף יתמודד עם אתגר שונה לחלוטין.