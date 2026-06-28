ראש עיריית אילת מגיב לדרמה הבטחונית: "לא מרתיע"

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לסערה בשבועות האחרונים לאחר שראש השב"כ דוד זיני, מסר התרעה ביטחונית על עירו.

בדבריו אמר לנקרי: "לא היה ביטול אחד, לפי מידע שקיבלתי מהמלונאים, וזה לא הרתיע. אנחנו לא יכולים להקל ראש בשום איום, על אחת כמה וכמה אחרי שבעה אוקטובר. בירכתי על כך שראש השב"כ הפנה קשב מודיעיני ומבצעי לעיר".

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח ב'הארץ', כי ראש השב"כ זיני הורה לבכירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר, ומחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד.

בדיונים בשב"כ ומחוצה לו הוא הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים.

לדברי מקורות, זיני מכווין את יחידות המודיעין בארגון לתרחיש של מתקפה על העיר, אך במערכת הביטחון מביעים ספק בנוגע למידת החשיבות שזיני נותן לתרחיש כזה, וכן בקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת.