"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע בסרוגים

אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, אבל ניתוח נכון של ההווה מאפשר לשער מה יעסיק אותנו עד סוף השבוע הקרוב. "מסרגה" כאן כדי לשים במקומכם את העיניים על האירועים המעניינים ביותר השבוע בפוליטיקה, במגזר, בתרבות ובספורט.

אז זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע: