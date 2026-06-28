סרוגים
מה שקורה השבוע

"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע בסרוגים

בתחילת שבוע חדש קבלו סקירה של הנושאים העיקריים שיעשו כותרות השבוע, ואולי גם ימשיכו לעשות רעש וצלצולים לסרוגים בשבועות הבאים  

16:41
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סרוגים ((צילום: שאטרסטוק)

אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, אבל ניתוח נכון של ההווה מאפשר לשער מה יעסיק אותנו עד סוף השבוע הקרוב. "מסרגה" כאן כדי לשים במקומכם את העיניים על האירועים המעניינים ביותר השבוע בפוליטיקה, במגזר, בתרבות ובספורט.

אז זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע:

נתניהו והחרדים (יונתן זינדל/פלאש90)
  • פוליטיקה: אחדות, חרמות והסכמים לא חתומים
  • רגע אחרי חתימת ההסכם עם לבנון, קרא ראש הממשלה נתניהו להקמת ממשלה רחבה ללא חרמות, מהלך שמטרתו להחליש את איראן ולחזק את הבייס. אלא שהסיסמאות הללו לא קונות את תושבי הצפון, את המפלגות החרדיות (שמאיימות במחאות), ומתקבלות באגרסיביות גם מצד סמוטריץ' ובן-גביר שתוקפים כל אחד לחוד את ההסכם ואת הלחץ האמריקאי. חוק הגיוס, סוגיית השירות המשותף בצה"ל והדיבורים על איחוד בין איזנקוט, בנט ולפיד ימשיכו ללוות אותנו השבוע בדרך לפיזור הכנסת ולקיץ חם ובעזרת השם שקט.
    • גרעין הישוב נועה בצפון השומרון (רועי חדי)
    • המגזר: עובדות בשטח ודריכות בישיבות
  • בזמן שהמערכת הפוליטית סוערת, המתיישבים מנצלים את חוסר הקשב הממשלתי וקובעים עובדות בשטח. השבוע יחלו עבודות ההכנה ליישוב החדש "נועה" בצפון השומרון. במקביל, במגזר הסרוג ימשיכו לעקוב מקרוב אחר יישום החלטת הרמטכ"ל לגבי הפרדה בצוותי הטנקים בשריון, לצד היערכות ישיבות ההסדר לקליטת תלמידי שיעור א' החדשים.
    • רוצים להיכנס לבית האח הגדול? נפתחה ההרשמה לעונה הבאה (האח הגדול רשת 13)
    • תרבות: האח נגמר והקול חזר
  • העונה ה-16 של "האח הגדול" הסתיימה, וברשת 13 כבר משיקים את היורשים שיחלקו את המסך עם "חתונה ממבט ראשון" ו"רוקדים עם כוכבים". השבוע יעלו שתי תוכניות: "פאואר קאפל" שחוזרת למסך בהנחיית רון שחר ומעמידה זוגות במבחן, ועונה חדשה של "דה ווייס" עם נבחרת שופטים חזקה (עידן רייכל, עדן בן זקן, נועה קירל וסטטיק) שתנסה לתת פייט ברייטינג ל"כוכב הבא".
  • מונדיאל 2026 (צילום: Shutterstock AI Generator)
    • ספורט: המונדיאל עולה שלב

    משחקי מונדיאל 2026 בארה"ב מעלים הילוך. שלב הבתים המוקדם הסתיים ו-32 נבחרות העפילו לשלב המרכזי והמכריע – בהן ענקיות כמו ארגנטינה, פורטוגל, צרפת, ברזיל ואנגליה. נקודת אור פוליטית-ספורטיבית: נבחרת איראן הודחה כבר בשלב המוקדם, מה שנתפס כניצחון מורלי קטן לממשל טראמפ.

    אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ראשונה ליום ראשון!

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