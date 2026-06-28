מחווה מרגשת: עשרות כוכבים התגייסו למען בני ובנות נוער בסיכון

יריד האופנה ( צילום: זיו ברק )

סוכנות יולי ועמותת בית השנטי קיימו היום (ראשון) בתל אביב את יריד האופנה "שנטי שיק" - אירוע יד שנייה שכל הכנסותיו יועברו לטובת פעילות העמותה, המעניקה ליווי, טיפול ומענה לבני ובנות נוער בסיכון ובמצבי קצה.

היריד נערך בבית השנטי בתל אביב כחלק מקמפיין גיוס התרומות השנתי של העמותה, בשיתוף סוכנות יולי ומנכ"לית הסוכנות, זיוה מיכאל. במסגרת המהלך נרתמו רבים ממיוצגי הסוכנות לטובת האירוע החברתי. בין המשתתפים שתרמו פריטי אופנה מהארונות האישיים שלהם ניתן היה למצוא את שיר אלמליח, טיטי איינאו, אבי אברומי, נס וסטילה, דיאן שוורץ, ירדן ג'רבי, אן זיוי, מאי תגר, אמה מדינג, ניקולה וורד, יוגב מלכה, נויה אריאלי טאוב, נעם פרוסט, סינדי צ'אדי, מיכל פרס, זוהר אייזק, שירז בן ארי, פטל ורבים נוספים.

הנינג'ה יוגב מלכה ( צילום: זיו ברק )

אופנה עם ערך מוסף

היוזמה חיברה בין עולם האופנה והבידור לבין עשייה חברתית, כאשר כלל ההכנסות מהיריד מיועדות להמשך פעילותו של בית השנטי.

בית השנטי פועל לאורך כל ימות השנה ומספק מסגרת חירום, ליווי ותמיכה לבני ובנות נוער המתמודדים עם מצבי סיכון מורכבים, ללא מגבלת זמן וללא תנאים מוקדמים.