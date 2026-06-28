סמוטריץ' חושף: זה הרגע בו נוצר שבר ביני לבין החרדים

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השר בצלאל סמוטריץ' פותח את הכל בראיון גלוי לב, ומציב מראה נוקבת מול ההנהגה והחברה החרדית על רקע המלחמה. סמוטריץ' דוחה את הניסיון החרדי לנכס לעצמם את עליונות לימוד התורה: "אני מרגיש מספיק בטוח בתורה שלי. יש בי יותר תורה ממהם ויותר ארץ מהם", הצהיר בביטחון.

לדבריו, המצויינות התורנית בציונות הדתית עומדת בשורה אחת עם עולם הישיבות החרדי: "מה אתה חושב, שבבתי המדרש שלנו לומדים פחות תורה? לך היום למרכז הרב ותראה גאונות, עומק ובקיאות שלא נופלים מאלו של החרדים. תלמידי החכמים שלנו לא נופלים בגדלותם".

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"שלוש שנים אני לא מסוגל לדרוך בטיש"

סמוטריץ' לא חסך בביקורת אישית חריפה כלפי השר יצחק גולדקנופף, אותו כינה "חוצפן", וחשף כי למרות הרקע המשפחתי החסידי שלו, הוא מצוי בנתק עמוק מהעולם החרדי: "שלוש שנים אני לא יכול לדרוך שם, אני ממש כועס עליהם".

סמוטריץ' תיאר את "קו השבר" שהתרחש בתחילת המלחמה, סביב חתונת בנו בניה שנפצע בקרבות. בעוד משפחתו חיה בתחושת "יום כיפור ארוך" של חרדה קיומית וצניעות, המפגש עם בני ברק הותיר אותם המומים. "אשתי הלכה לקנות שמלה בבני ברק וחזרה עם הלם תרבות", סיפר. "היא אמרה לי: 'זו מדינה בתוך מדינה?'. בזמן שכל העם מגויס וחושש מהדפיקה בדלת, ברחוב רבי עקיבא הכל פתוח – חגיגות וקניות, כאילו אין מלחמה".

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איפה "תפילת המיליון"?

סמוטריץ' סיפר כי הטיח דברים קשים גם ביו"ר ש"ס אריה דרעי, כשהוא מדגיש כי בניגוד לחרדים, הוא אינו צריך להוכיח את שייכותו לעם לאחר שקבר בן דוד במלחמה וציבורו משרת בחזית.הוא תקף את היעדר הסולידריות של הרבנים וההנהגה החרדית: "איך עוד לא עשיתם תפילת מיליון לרפואת הפצועים? איך יכול להיות שהרבנים שלכם לא מבקרים כל יום, כל היום, פצועים בבתי חולים, לוויות ובבתי אבלים?", תהה בכאב.