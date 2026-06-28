שריפת ענק בשומרון: פונה קו הבתים הראשון בסלעית

צילום כבאות והצלה לישראל ( צילום: השריפה בטייבה )

14 צוותי כיבוי והצלה יחד עם רביעיית מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" נאבקים בשעות אלו בלהבות בשטח הפתוח. בשל התקדמות חזית האש והסכנה המיידית למבנים, החלו כוחות הביטחון בפינוי תושבים מהיישוב. לוחמי האש מרכזים מאמץ עילאי בהגנה על קו הבתים.

שריפת שטח פתוח נרחבת ומשמעותית פרצה בצהריים (ראשון) באזור העיר טייבה, ובעקבות תנאי מזג האוויר והרוחות היא מתפשטת במהירות ומאיימת באופן ישיר על היישוב הקהילתי סלעית. .

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בעקבות הערכת מצב דחופה שקיימו מפקדי כבאות והצלה בשטח, הוחלט על פינוי מונע מיידי של קו הבתים הראשון ביישוב, בשל התקרבותה המדאיגה של חזית האש לעבר המבנים והחשש הכבד לחיי אדם ולרכוש.

בזירה פועלים כעת 14 צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז, המנהלים מאבק קשוח בלהבות בתנאי שטח מורכבים. במקביל לכוחות הקרקעיים, ובשל עוצמת השריפה והסכנה ליישוב, הוזנקה לאוויר רביעיית מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד". המטוסים מבצעים סבבי הטלה תכופים של קצף וחומרי עיכוב בעירה מהאוויר, במטרה לסייע ללוחמי האש על הקרקע לבלום את התקדמות הלהבות ולתחם את זירת האירוע.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי נכון לעכשיו, מאמצי הכיבוי המרכזיים ממוקדים ביצירת קו הגנה היקפי על פאתי סלעית, על מנת למנוע מהאש לחדור אל תוך תחומי היישוב. הצוותים על הקרקע ובאוויר ממשיכים לפעול בתיאום מלא ובשילוב זרועות עד להשגת שליטה מלאה על האש. בשלב זה לא דווח על נפגעים בנפש או על נזק למבנים, וכוחות המשטרה מסייעים לכוחות הכיבוי בניהול הזירה, חסימת צירים ובפינוי האוכלוסייה בצורה בטוחה