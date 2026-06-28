נציגת פינלנד לאירוויזיון חיבקה את נועם בתן ועכשיו תוקפת את ישראל: "רמאות"

רגע לפני שהיא יוצאת לסיבוב הופעות קיצי ועמוס בפינלנד לצד השותף לבמה פטה פארקונן, המוזיקאית לינדה למפניוס מחליטה לפתוח חזית ומאשימה את תחרות האירוויזיון ברמאות ובזיוף תוצאות.

בראיון חריף לעיתון השוודי Expressen, הביעה למפניוס חוסר אמון מוחלט בשיטת ההצבעה: "אני חושבת שהצבעת הקהל הוא מתיחה, ויש מאחוריו קולות קנויים וכל מיני שטויות. זו רמאות כזו, אני לא סומכת על זה".

למפניוס, שנחשבה לפייבוריטית מובהקת לזכייה אך סיימה לבסוף במקום השישי, טוענת כי מיקומי המדינות מעוררים תמיהה. "דנמרק וצרפת, שהחזיקה בזמרת הטובה בתחרות, נותרו מאחור, בעוד ישראל הגיעה למקום השני והייתה על סף ניצחון", אמרה.

התבטאויותיה הנוכחיות עומדות בסתירה מוחלטת להתנהלותה המפרגנת במהלך התחרות. רק לפני כחודש נצפתה למפניוס כשהיא מתחבקת בחמימות בגרין רום עם נציג ישראל, נועם בתן, ואף הצהירה כי היא מרוצה מהמקום השישי, המהווה את ההישג השלישי הטוב ביותר של פינלנד אי פעם.

עם זאת, נראה כי המתיחות סביב השתתפות ישראל ליוותה את למפניוס לאורך כל הדרך. בטקס השטיח הטורקיז נמנעו היא ושותפה מלהתראיין לתקשורת הישראלית והאוסטרית, במה שנתפס כניסיון להתרחק מסיטואציות מורכבות או אף כחרם שקט. בנוסף, עוד בבוקר גמר קדם האירוויזיון הפיני (UMK), הבהירה למפניוס כי השתתפותה בתחרות אינה מהווה תמיכה במעשיה של ישראל בעזה.

מעניין שתוצאות ההצבעה וזכייתה של בולגריה לא הפריעו ללינדה, והיא לא הזכירה אותה. האם הקולות היו קנויים אך ורק כשזה נוגע לישראל? נזכיר כי לינדה חיבקה את נועם בתן מאחורי הקלעים ואף החמיאה לו.