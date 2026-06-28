ברנז'ה: המשפטן הסרוג עובר לידיעות אחרונות

גיל ברינגר ( צילום: מירים אלסטר )

המשפטן והפובליציסט הבכיר, עו"ד גיל ברינגר, הודיע היום (ראשון) על סיום תפקידו כפרשן המשפטי של עיתון "ישראל היום" ומעברו ל"ידיעות אחרונות".

ברינגר יחל לפרסם כבר בסוף השבוע הקרוב טור משפטי שבועי קבוע ב"מוסף לשבת" של העיתון. בהודעה שפרסם,ודה ברינגר לעורכי "ישראל היום" על הבמה והאמון, לצד תודה מיוחדת לעורך הראשי של "ידיעות אחרונות", אלעד טנא, על ההזמנה להצטרף למוסף. ברינגר (43), דוקטורנט למשפטים באוניברסיטה העברית, נחשב בשנים האחרונות לאחד ההוגים הדומיננטיים והבולטים של הזרם השמרני-ליברלי במשפט הישראלי, וקולו העיתונאי והאקדמי זכה לתהודה רבה.

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בעבר כתב את הטור השבועי "האדם הסביר" בעיתון "גלובס" ופרסם מאמרי הגות משפטיים משפיעים בבמות כמו כתב העת "השילוח". מעברו ל"מוסף לשבת" של ידיעות אחרונות מסמן חיזוק משמעותי לנציגות השמרנית באחד ממוספי סוף השבוע הנקראים בישראל.

לצד עשייתו התקשורתית, ברינגר מחזיק ברקע עשיר בשירות הציבורי ובזירה הפוליטית. הוא שימש בעבר כיועצה הקרוב של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד וכמרכז ועדת השרים לענייני חקיקה, תפקיד שבו היה שותף מרכזי בעיצוב מדיניות מינוי השופטים וקידום תפיסת המשילות. בהמשך, כיהן כמשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ושימש כפרויקטור הלאומי שהוביל בהצלחה את כניסתה של ישראל לתוכנית הפטור מוויזה לארצות הברית (VWP) בשנת 2023.

כיום הוא מנהל את מרכז אומן־פישר למשפט, כלכלה ומדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ומשמש כעמית מחקר בכיר במכון "תכלית".