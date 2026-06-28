לאחר 13 שנים: דובר ההסתדרות סיים את תפקידו

דובר ההסתדרות וראש אגף ההסברה, הפרסום והדוברות, יניב לוי, הודיע היום על כוונתו לסיים את תפקידו לאחר 13 שנות עשייה בארגון. לוי פנה ליו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, וביקש לסיים רשמית את כהונתו ב-31 באוגוסט הקרוב במטרה לפנות לאתגרים מקצועיים חדשים.

במהלך שנותיו בארגון נחשב הדובר לאחד הגורמים המרכזיים שהובילו את שינוי תדמיתה הציבורית של ההסתדרות, תוך שהוא מגבש ומנהל את האסטרטגיה, המיתוג והשיווק שלה, ומנווט לצד יו"ר הארגון את המשברים הלאומיים המורכבים והרגישים ביותר שעמדו בפניו.

דרכו של לוי בהסתדרות החלה ביולי 2013, בתקופת כהונתו של היו"ר לשעבר עופר עיני. עם חילופי הגברי וכניסתו של אבי ניסנקורן לתפקיד, הקים לוי את אגף ההסברה והדוברות ועמד בראש מערך הדוברות והפרסום של הארגון במשך למעלה מעשור.

בהמשך, תחת הנהגתו של ארנון בר-דוד, הורחבה פעילות האגף בצורה משמעותית, ולוי הפך לשותף אסטרטגי קרוב של יו"ר הארגון בצמתי ההכרעה ובניהול מערכים תקשורתיים רחבי היקף. לוי, המחזיק בתואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו, מסר עם הודעת הפרישה: "לאחר 13 שנים משמעותיות בהסתדרות, החלטתי לעבור לאתגר המקצועי הבא ולצאת לדרך חדשה.

אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק וגאווה גדולה על הדרך שעשינו ועל הזכות לקחת חלק משמעותי בעשייה של אחד הארגונים החשובים במדינת ישראל. אני מודה ליו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, על האמון, השותפות והחברות לאורך השנים".

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, הגיב להודעה וציין כי פרישתו של הדובר הוותיק אינה פשוטה עבורו כלל. "לא היה לי קל לקבל את בקשתו של יניב לסיים את תפקידו", הודה בר-דוד. "במשך שנים רבות הוא היה שותף מרכזי לעשייה, חבר קרוב ואחד האנשים המשמעותיים ביותר שליוו אותי לאורך הדרך.

יניב הוביל מהלכים אסטרטגיים משמעותיים, תרם תרומה חשובה לעיצוב פניה של ההסתדרות והיה שותף מרכזי לניהול המשברים הלאומיים המורכבים ביותר שעמדו בפני הארגון". בר-דוד סיכם וציין כי המקצועיות, המחויבות, היצירתיות והמסירות יוצאות הדופן של לוי ילוו את ההסתדרות עוד שנים רבות, וכי הוא בטוח שהשניים ימשיכו לשתף פעולה גם בעתיד.