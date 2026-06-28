טלי גוטליב: זו הסיבה שאני לא נעמדת לכבוד שופטי בג"ץ

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, השתתפה היום (ראשון) בדיון בבג"ץ בעניין בחירת מבקר המדינה מיכאל ראבילו.

בדומה לדיונים קודמים, גוטליב הפריעה בדיון והוצאה ממנו. ברשת טענו כי היא לא מכבדת את השופטים, ואף תהו מדוע היא אינה נעמדת כשהם נכנסים לאולם.

בדבריה כתבה גוטליב: "שואלים אותי למה אני לא קמה כשהשופטים נכנסים לדיון בבג"ץ. ובכן, שופטים שבזים לי כנבחרת ציבור, ובזים לציבור הימני אותו אני מייצגת, שמחללים את חסינותי שוב ושוב, לא ראויים לגינוני כבוד.

מקום בו שופט לא עומד כשנבחר ציבור מגיע אליו, מקום בו שופט לא טורח להורות למישמר לפנות מקום לנבחר ציבור לא זכאי בשמי ובשם הציבור שאני מייצגת כי אעמוד לכבודו. הנה ההסבר".