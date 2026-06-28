איזנקוט תחת מתקפה חריפה: זו המטרה האמיתית שלו

‏השר עמיחי שיקלי התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ותקף בחריפות את גדי איזנקוט.

בדבריו אמר שיקלי: "איזנקוט הוא זאב בעור של כבש. מי שלבש חולצת 'אחים לנשק', מי שעמד עם אנשי מחאה שהובילו פה תנועת מחאה אלימה מאין כמותה.

אנחנו זוכרים את חסימות הצירים, את הבערות הצמיגים, את הסרבנות האיומה שפגעה פגיעה אנושה בכשירות צה"ל ערב המלחמה. איזנקוט מצד אחד הוא מדבר על אחדות, אבל בפועל חותר להקמת ממשלת מיעוט שנשענת על מנסור עבאס ועל השמאל הרדיקלי של יאיר גולן ואלו שלצידו.

איזנקוט מדבר אחדות, מדבר ממלכתיות, אבל בסוף הוא רוצה ממשלה שמחרימה את המפלגה הציונית הגדולה ביותר. זה מה שהוא רוצה".