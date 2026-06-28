הסדרה החינוכית המצליחה 'ממלכת האותיות' של כוכבת הילדים אביה הרנוי ואתר סרוגים ממשיכה במסע הלימודי המרתק. הפעם הגיע תורה של האות כ' להצטרף למסע, והקטנטנים מוזמנים ללמוד אותה בצורה חווייתית ומהנה.

בפרק החדש, אביה מלמדת את הילדים את האות כ' בצורה ייחודית: תחילה מציגה את האות עצמה, לאחר מכן מצרפת לה ניקוד שונה, והאות הופכת לצליל פותח של מילים שונות. בסוף הפרק מחכה חידון מהנה שבודק אילו מילים מתחילות באות כ'.

זמן מסך שמועיל

הסדרה נוצרה מתוך הבנה שזמן המסכים של הילדים יכול להפוך לפעילות חינוכית משמעותית. במקום צפייה פסיבית, הילדים לומדים את אותיות הא'-ב' בצורה מהנה וחווייתית, תוך שהם משננים ומתרגלים קריאה.

כל פרק בסדרה בנוי באותה מתכונת מוצלחת: למידת האות, תרגול הניקוד, הפיכת האות לצליל במילים שונות, וחידון מסכם. השיטה הזו מאפשרת לילדים לשנן את האותיות תוך כדי משחק וכיף.

מסע לימודי מלא

הסדרה כבר כוללת פרקים רבים שעלו בשבועות האחרונים. כל הפרקים זמינים לצפייה ישירה באתר סרוגים, ומאפשרים לילדים ללמוד בקצב שלהם.