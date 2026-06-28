בומבך מזהיר: זה עלול להיות הפרומו לבחירות הבאות

עו"ד אילן בומבך התייחס היום (ראשון) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לדיון בבג״ץ בעניין העתירות נגד בחירת מבקר המדינה, מיכאל ראבילו והזהיר: ״בדיון שהתקיים היום בבית המשפט העליון, בעתירות שעסקו בבחירות לנציג שירות המדינה, טענתי שמדובר בפרומו למה שעלול לקרות בבחירות לכנסת.

הרי גם הבחירות לכנסת הן חשאיות. האם המשמעות היא שאסור לאדם לתעד את עצמו מצביע? יש אינספור תיעודים כאלה מהרשתות החברתיות. האם כל קלפי שבה מישהו צילם את עצמו תיפסל? בעיניי, זו תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת ואינה נובעת מהרציונל של החוק״.

נזכיר כי חברי כנסת מהליכוד טענו, שאיש לא הכריח אותם או ביקר מהם לצלם מה הם מצביעים, אלא שזה בא על דעת עצמם.