"היא השתמשה בנקודות הרגישות שלי נגדי": אלירן פותח חזית מול המנצחת גל

אלירן דוד ביטון ( צילום: סרוגים )

רגע אחרי גמר האח הגדול, אלירן לא עושה הנחות לגל. למרות שהיא יצאה מהבית כמנצחת הגדולה של העונה, מי שסיים במקום השלישי מבהיר כי מבחינתו הדברים נראו אחרת לגמרי מתוך הבית.

צפו בראיון של אלירן לסרוגים

אלירן דוד ביטון - צילום: סרוגים אלירן דוד ביטון | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 6:57

"קודם כל, מזל טוב לגל", אמר אלירן. "אבל אני תמיד אגיד שהיא באה עם אסטרטגיה ברורה מראש - להתקרבן, להתמסכן ולהיות בודדה כדי שירחמו עליה. וזה כנראה מה שעבד לה בסוף".

"היא נתנה לי להרגיש שאנחנו חברים"

אלירן מספר שבתחילת הדרך נרקם ביניהם קשר קרוב מאוד. "גל הייתה אחת האנשים היחידים שהיו לי בבית. היא נתנה לי להרגיש שיש בינינו חברות אמיתית. סיפרתי לה על החיים שלי, על הקשיים שלי, נפתחתי בפניה לגמרי".

אלא שלטענתו, ברגע שהיחסים ביניהם עלו על שרטון - הדברים קיבלו תפנית. "כשהפסקנו להיות בטוב, היא השתמשה בדברים הכי רגישים שסיפרתי לה נגדי. אלה היו עקיצות בלתי פוסקות ומתחת לחגורה. היא ידעה בדיוק איפה לפגוע".

גמר האח הגדול ( צילום מסך רשת 13 )

"חיכיתי לעקיצה - והיא הגיעה"

לדברי אלירן, כבר במהלך העונה הוא חשש שהקשר ביניהם לא יחזיק. "תמיד אמרתי בבית שאני מחכה לעקיצה, שהיא תגיע מתישהו", סיפר. "אבל היא הייתה היחידה שהייתה לי שם, אז הלכתי עם זה".

עוד הוסיף: "יש ימים קשים בבית, וברגעים כאלה אתה מצפה מחבר שיהיה שם בשבילך. במקום זה, הרגשתי שהיא דווקא בחרה לפגוע".

"לא הגיוני שכולם טעו"

אלירן גם מתקשה להבין כיצד הצופים בחרו בגל כמנצחת, בזמן שלדבריו רוב דיירי הבית חוו אותה בצורה דומה.

"אני באמת לא יודע להסביר את זה", הודה. "ראינו מסוקים, שמענו צעקות מבחוץ, אבל לא הבנו מה קורה. לא יכול להיות ש-90 אחוז מהדיירים חוו את גל באותה צורה וכולם טועים".

לדבריו, "מי שלא היה במסלול שלה - פשוט מצא את עצמו בחוץ. זו לפחות התחושה שאני יצאתי איתה מהבית".